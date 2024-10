Neuer Look: Angelina Jolie zeigt sich mit wilder Lockenmähne

Angelina Jolie (49) präsentiert bei der Premiere ihres neuen Films "Maria" einen neuen Look: Statt ihrer gewohnten glatten Haare zeigte sich die Schauspielerin auf dem roten Teppich am ikonischen TCL Chinese Theatre in Hollywood mit einer wuscheligen Lockenmähne! Dazu trug sie ein elegantes, goldschimmerndes Abendkleid, zu dem sie einen schwarzen Leinenkaftan kombinierte. Ihr glamouröses Red-Carpet-Outfit rundete die Ex-Frau von Brad Pitt (60) mit einem knallroten Lippenstift, dezentem Augen-Make-up und goldenem Schmuck ab.

Die 49-Jährige strahlte im Blitzlichtgewitter der Paparazzi und schien sich mit ihrem neuen Haarstyle superwohl zu fühlen. Auch die Fans finden den Look klasse. Unter einem Vogue-Instagram-Post von der Filmpremiere zeigen sich zahlreiche Fans begeistert. "Ja, zu diesen Haaren. Ja, ja, ja!", "Oh mein Gott, ich liebe die Locken" und "Die Locken! Angelina ist nicht von dieser Welt – ihre Schönheit ist überirdisch", schreiben drei von vielen Usern. Ein Fan bemerkt: "Sie sieht aus wie eine Löwin und ich liebe es!"

Während Angelina einerseits mit ihrer Karriere als Schauspielerin und gelegentlichen Regisseurin brillieren kann, scheint sie nun möglicherweise auch in ihrem Privatleben wieder neuen Aufwind zu erleben. Seit ein paar Wochen wird nämlich gemunkelt, dass sie mit Musiker Akala (40) anbandelt. Sie soll ihn vergangene Woche sogar in ihr Hotel in London geschmuggelt haben, wo sie angeblich zwei Nächte zusammen verbracht haben. Doch ein Insider behauptete gegenüber People, dass Angelina nur "eng mit Akala und dessen Partnerin befreundet ist" und zwischen den beiden nichts läuft. Sie selbst äußerte sich bisher nicht zu den Gerüchten.

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

Instagram / akalamusic Akala im Oktober 2021

