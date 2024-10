Süß: Dieter Bohlen gratuliert seiner Mama zum 90. Geburtstag

Dieter Bohlen (70), DSDS-Urgestein und Musiker, hat am Wochenende auf Instagram ein besonderes Foto geteilt. Anlässlich des 90. Geburtstags seiner Mutter Edith präsentierte er sie erstmals der Öffentlichkeit. Auf dem Bild stehen Mutter und Sohn eng beieinander, er hält sie liebevoll im Arm, beide lächeln glücklich in die Kamera. Mit den Worten "Die tollste Frau der Welt" drückte Dieter seine tiefe Zuneigung zu seiner Mutter aus und schrieb weiter: "Ich lieb dich, Mama, über alles."

Die Feier zum runden Geburtstag fand im Kreis der Familie statt, wie Dieter verriet. Gegenüber Bild sprach er offen über die besondere Bindung zu seiner Mutter. "Sie war immer für mich da und hat mir alle Werte mitgegeben, die man für das Leben braucht", erklärte er. Jeden Donnerstag schicke er ihr Blumen, um ihr seine Dankbarkeit zu zeigen. Obwohl er zugibt, kein einfaches Kind gewesen zu sein, betont er: "Sie hat mir immer verziehen, weil sie ein Herz aus Gold hat."

Normalerweise hält Dieter sein Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Fans bekommen auf Instagram meist nur Einblicke in sein Berufsleben oder sehen ihn gemeinsam mit seiner Partnerin Carina Walz, die er bald heiraten möchte. Umso überraschender und berührender ist es für viele, nun auch einen so persönlichen Moment mit seiner Mutter zu teilen. Dieter, der insgesamt sechs Kinder hat, scheint den Wert der Familie hochzuschätzen. Seine Mutter Edith spielte dabei stets eine zentrale Rolle in seinem Leben und prägte ihn sowohl persönlich als auch in seiner Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, im März 2024

Anzeige Anzeige