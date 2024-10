"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina bekam Hasskommentare

In der zehnten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick fand Marina ihre ganz große Liebe in Kai. Doch die Teilnahme an der Kuppelshow hatte auch seine Schattenseiten: Die Personalsachbearbeiterin sah sich während der Staffel mit viel Hass im Netz konfrontiert. "Fake, Schlaftablette, oberflächlich, famegeil, zickig. Das sind noch die harmlosen Beleidigungen, die wir Kandidaten während der letzten Staffel privat oder über Kommentare erhalten haben", berichtet die leidenschaftliche Tänzerin auf Instagram. Die fiesen Internettrolle machten Marina ganz schön zu schaffen und daher appelliert sie an ihre Follower: "Denkt bitte einmal darüber nach, wie sich jemand fühlt, bei dem das Experiment nicht funktioniert hat, traurig darüber ist und der zusätzlich täglich mit Hate-Kommentaren und Beleidigungen konfrontiert wird."

In den Kommentaren wird Marina von zahlreichen Usern bestärkt. "Ein wundervoller Beitrag. Danke für diese wahren Worte", schreibt zum Beispiel Michaela, die ebenfalls ihre große Liebe bei "Hochzeit auf den ersten Blick" fand. "Liebe Marina, das hast Du sehr treffend formuliert. Du bist so ein lieber und herzensguter Mensch und keiner hat das Recht, solche Hasskommentare abzugeben", bekräftigt sie ein anderer Follower.

Marina und ihr Ehemann Kai sind mittlerweile über ein Jahr verheiratet. Zu ihrem ersten Hochzeitstag kehrten die beiden zurück an den Ort, an dem ihre magische Reise begann. "Es ist so schön noch einmal im Schloss Lichtenwalde zu sein, es in Ruhe anschauen zu können und in Erinnerungen zu schwelgen. […] Wir haben uns sofort an den Hochzeitstag zurückversetzt gefühlt. Man kann gar nicht richtig beschreiben, wie wir uns fühlen", schwärmte die 30-Jährige auf Instagram.

Instagram / kai.hadeb.2023 Marina K. und Kai, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

Instagram / marina.hadeb2023 Kai und Marina K. von "Hochzeit auf den ersten Blick", Mai 2024

