Stylish? Kylie Jenner präsentiert Federkleid auf den CFDAs

Welcher Vogel spaziert denn hier durch das Blitzlichtgewitter? Kylie Jenner (27) hat bei den CFDA-Awards 2024 in New York City für Aufsehen gesorgt. Am Montag erschien die Reality-TV-Bekanntheit in einem gewagten, schwarzen Kleid von Jean Paul Gaultier (72). Die imposante Robe zeichnete sich durch eine dramatische Silhouette am Oberkörper und eine federartige Optik am Unterkörper aus. Kylies aufregendes Erscheinungsbild zog wohl mit großer Wahrscheinlichkeit die Blicke der Fotografen auf sich. Begleitet wurde sie von Carter Gregory. Der Influencer entschied sich für einen schwarzen Anzug aus Samt und gewährte den Gästen tiefe Einblicke in sein Dekolleté.

Gewagte Looks gehören bei Kylies öffentlichen Auftritten allerdings schon zur Tagesordnung. Erst vor wenigen Tagen posierte die TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner (28) bei den Academy Museum Awards. Auch für diese Veranstaltung warf sich die 27-Jährige besonders in Schale. Ganz nach dem Motto: weniger ist mehr. Das figurbetonte Kleid umschmeichelte ihren Körper unterhalb mit einem blickdichten, schwarzen Stoff und sorgte obenrum für Aufsehen: Der transparente Stoff umspielte Kylies Körper gekonnt und highlightete ihre Brüste sowie ihren Bauch.

Kylies jüngste Auftritte bei den CFDA-Awards und den Academy Museum Awards schienen auch von ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein geprägt zu sein. Die Unternehmerin hatte kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Elle darüber gesprochen, dass sie sich nach den Herausforderungen der zwei Schwangerschaften und postpartaler Depression mehr denn je wie sie selbst fühle. "Der erste Teil meiner Zwanziger bestand darin, Kinder zu bekommen, zu lernen, was mein persönlicher Stil war, und ihn dann zu verlieren – ich wusste nicht, wie ich mich anziehen sollte, und nahm in beiden Schwangerschaften 27 Kilogramm zu", gestand Kylie und fügte anschließend glücklich hinzu: "Es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe. Mit 27 fühle ich mich selbstbewusster und mehr denn je wie ich selbst."

Getty Images Carter Gregory und Kylie Jenner bei den CFDA-Awards 2024

Getty Images Kylie Jenner bei der Academy Museum Gala, Oktober 2019

