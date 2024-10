"Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh ziehen zusammen

Nasrin und Josh wagen einen besonderen Schritt in ihrer Beziehung: Die Tänzerin und ihr Partner ziehen zusammen! Das verkünden die beiden Temptation Island-Stars jetzt auf Instagram: "Leute ... Wir haben es geschafft! Wir ziehen schon ganz bald in unsere absolute Traumwohnung [...]. Manchmal lohnt sich kämpfen eben doch, auch wenn man davor ein Nein bekommt!" Das Paar wolle seine Fans ab sofort auf dem "sehr spannenden Weg" mitnehmen – und die freuen sich mächtig für die beiden! "Herzlichen Glückwunsch! Oft lohnt es sich im Leben, zu kämpfen" oder "Stark! Das finde ich echt cool", schreiben ihre Follower begeistert in den Kommentaren.

Nasrin und Josh nahmen an der vergangenen "Temptation Island"-Staffel teil – und sorgten dabei für jede Menge Gesprächsstoff: Vor allem der Barkeeper ließ in der Show nichts anbrennen und flirtete besonders viel mit der Verführerin Viktoria. Bei einem heißen Tanz bekam Josh sogar eine Erektion – das ging für seine Freundin zu weit. "Das war nicht mehr Tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau", betonte Nasrin damals in der Sendung. Dennoch trennte sich die Content Creatorin nach dem finalen Lagerfeuer nicht von Josh.

Auf Instagram erklärte Nasrin später, warum sie die Beziehung zu dem Restaurantbesitzer nicht beendete: "Ich bin eine 32-jährige Frau, und ich weiß, dass es in solchen Situationen sehr wichtig ist für mich, danach ohne Kamera mit dem Partner zu reden. [...] Es wird heutzutage alles so schnell weggeworfen. Ich bin jemand, der darüber sprechen und es aufarbeiten will."

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, ehemalige "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, Realitystars

