Alles im Lot? Laura Maria Rypa und Pietro teilen Kuschelfoto

Laura Maria Rypa (28) gehen die anhaltenden Spekulationen um ein Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (32) offenbar mächtig gegen den Strich. In den vergangenen Wochen sorgten die Influencerin und der Sänger gleich mehrfach für Negativschlagzeilen, die Fans dazu veranlassten, über eine Trennung der beiden zu spekulieren. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram trotzt Laura den Gerüchten nun. Ein Nutzer fragt sich, ob die Eltern zweier gemeinsamer Kinder nun getrennt sind oder nicht. Viele Worte brauch es für Laura zur Beantwortung der Frage nicht! Sie teilt ein intimes Kuschelfoto von sich und dem DSDS-Juror, das ein deutliches Statement setzt.

Vor allem das Fehlen des Verlobungsrings an Lauras Finger hatte die Gerüchteküche vor wenigen Tagen erneut angeheizt. Doch die zweifache Mama ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. "Ich war schwanger und meine Finger sind immer noch nicht so, wie sie vorher waren. Passt mir leider aktuell nicht", erklärte sie im Netz überzeugt. Doch die Frage, ob das intime Familienfoto, das die Influencerin ohne ihren Verlobten Pietro zeigt, nicht doch ein versteckter Hinweis auf mögliche Unstimmigkeiten sein könnte, ließ einige Follower zweifeln.

Anfang Oktober waren schwere Vorwürfe gegen Pietro laut geworden, nachdem es in der gemeinsamen Villa in Köln zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Ein angeblich gewalttätiger Streit zwischen dem Paar soll der Auslöser gewesen sein. Wenige Tage nach dem Vorfall wandte sich der Musiker in einem Video-Statement im Netz an seine Fans und versicherte: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen." Dennoch gestand er sich selbst ein, an dem besagten Abend alles andere als eine Glanzleistung hingelegt zu haben: "Das einzige beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf." Laura und Pietro gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang 2023 und im Sommer 2024 vervollständigten dann die Söhne Leano Romeo (1) und Amelio Elija das Familienglück.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Influencer

