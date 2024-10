Céline Dions Konzertbesuch lässt bei Adele Tränen kullern

Bei einem Konzert von Adele (36) im Caesars Palace in Las Vegas ereignete sich am vergangenen Samstag ein sehr emotionaler Moment: Während ihrer Performance von "When We Were Young" entdeckte die Sängerin plötzlich Céline Dion (56) im Publikum. Wie unter anderem Socialite Life berichtete, hielt Adele mitten in einem Song inne und eilte zu ihrem großen Idol, um die "My Heart Will Go On"-Interpretin innig zu umarmen. Beide Sängerinnen brachen daraufhin in Tränen aus. Begleitet wurde Céline zu dieser denkwürdigen Show von ihren 14-jährigen Zwillingssöhnen Nelson und Eddy.

Der unerwartete Auftritt von Céline im Publikum war eine echte Überraschung – besonders, weil sie sich nach einer Krankheitsdiagnose über lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Adele bedeutete die Begegnung wohl sehr viel: In der Vergangenheit hatte sie offen über ihre Bewunderung für die kanadische Musikerin gesprochen. Erst 2018 besuchte Adele selbst ein Konzert von Céline im Caesars Palace. Sie traf ihr Idol sogar Backstage und postete später auf Instagram: "Queen Céline! Was für eine Show, ein absolutes Highlight in meinem Leben."

2021 schilderte Adele in einem Vogue-Interview, dass ihr wertvollster Besitz ein altes Kaugummi von Céline sei. Die Verbindung der beiden Sängerinnen ist also nicht nur musikalisch, sondern auch privat von großer Bewunderung geprägt. Auf Social Media postete Adele einst auch ein Foto mit einem T-Shirt, das Célines Gesicht zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige