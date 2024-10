Liam Paynes (†31) Songveröffentlichung wurde verschoben

Liam Payne (✝31) kam vor wenigen Wochen auf tragische Weise ums Leben, als er von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires stürzte. Vor seinem Tod arbeitete der Sänger mit dem Grammy-Gewinner Sam Pounds an einem neuen Song namens "Do No More", der am kommenden Freitag mit der Öffentlichkeit geteilt werden sollte. Wie Sam am Dienstag jedoch auf X bekannt gibt, wird die Veröffentlichung des Stücks aus Respekt vor den kürzlichen Geschehnissen verschoben: "Wir alle trauern immer noch um Liam, und ich möchte, dass die Familie in Frieden [...] trauert. Wir werden alle warten. In Liebe, Sam Pounds."

Sam ergänzt die Bekanntmachung mit einem persönlichen Wunsch: "Ich möchte, dass alle Erlöse an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl gehen (oder wie auch immer sie es sich wünschen)." Er betont zudem, dass, auch wenn "wir alle das Lied lieben", es noch nicht an der richtigen Zeit für die Veröffentlichung sei. Zahlreiche Fans bedanken sich in den Kommentaren unter dem Post für diesen wohlbedachten Schritt. So formuliert ein Anhänger: "Danke, dass du die Wünsche der Familie respektierst; das ist das Richtige!"

Seit dem Ableben des One Direction-Stars ranken sich immer wieder Spekulationen um die genauen Umstände seines Todes. Es ist bisher noch nicht final geklärt, wie genau es dazu kommen konnte, dass er vom Balkon seines Zimmers in Argentinien gestürzt ist. Paula Varela, eine lokale Rundfunkjournalistin, meinte gegenüber Canal 13, dass wohl Überwachungskameras den Sturz festgehalten hätten. Die Aufnahmen geben ihr zufolge zu erkennen, dass der Brite ohnmächtig war, als er fiel, wodurch ein bewusster Sprung endgültig ausgeschlossen wäre.

Getty Images Liam Payne im Dezember 2015 in Los Angeles.

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, und Louis Tomlinson im September 2014