Nina Dobrev war bei Heiratsantrag von Shaun in Schockstarre

Nina Dobrev (35) und Shaun White (38) haben sich verlobt! Der olympische Snowboarder machte der Schauspielerin vor wenigen Tagen einen außergewöhnlichen Heiratsantrag in New York City. Unter dem Vorwand eines exklusiven Abendessens mit Anna Wintour (74) im Restaurant Golden Swan führte Shaun seine ahnungslose Freundin ins West Village. "Er hat die Einladung so echt wirken lassen", lacht Nina gegenüber Vogue. Als sie das private Zimmer betrat, erwartete sie jedoch nicht die Modeikone, sondern Shaun unter einem Bogen aus weißen Rosen, der vor ihr auf die Knie ging. "Ich bekam einen Schock. Ich bin einfach erstarrt und habe ihn angestarrt", erinnert sich Nina. Danach habe sie einfach nur "Nein, nein, nein" gesagt.

Was danach passierte, daran kann sich die Vampire Diaries-Bekanntheit nicht mehr erinnern. Aber sie ist sich sicher: "Er hat all die richtigen Dinge gesagt." Die Verlobung war das Ergebnis monatelanger Planung und einiger geänderter Pläne. Ursprünglich hatte Shaun vorgehabt, Nina während ihres Sommerurlaubs einen Antrag zu machen, doch ein Motorradunfall, bei dem sie sich das Knie verletzte, durchkreuzte seine Pläne. Auch in Südafrika, wo sie Anfang November zur Earthshot-Preisverleihung waren, wollte er um ihre Hand anhalten, aber da Nina bereits Vermutungen anstellte, musste er umdisponieren. Mithilfe einer gefälschten Einladung zu einem CFDA/Vogue-Dinner und einem Styling-Termin bei Kate Young lockte er Nina schließlich ins Golden Swan.

Nina und Shaun sind seit Anfang 2020 ein Paar und gelten seither als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden teilen eine Leidenschaft für Abenteuer und Reisen und geben auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Nach der romantischen Verlobung stießen sie mit engen Freunden auf ihr Glück an und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Obwohl sie die Neuigkeit zunächst für sich behielten, konnte Nina es kaum erwarten, ihren funkelnden Verlobungsring der Welt zu zeigen.

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

ActionPress Shaun White und Nina Dobrev

