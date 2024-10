So war Reality-TV-Debüt für "Die Bachelorette"-Devin und Jan

Devin Dayan und Jan kämpften bei Die Bachelorette um Stella Stegmanns (27) Herz. Während Jan kurz vor den Homedates die Show verlassen musste, hat Devin im Finale noch die Chance auf die letzte Rose. Doch eins haben die beiden gemeinsam: Für sie war es das Debüt im Reality-TV! Im Interview mit Promiflash verrät Devin, wie es für ihn war, das erste Mal für ein Format zu drehen: "Das war auf jeden Fall emotionaler, als ich gedacht habe." Er selbst sei ein großer Reality-TV-Fan und habe "zum ersten Mal gesehen, dass es doch schon hart ist, dass man sehr viel selbstreflektiert ist und es am Ende dann doch sehr, sehr emotional für einen wird, in welche Richtung auch immer dann."

Bei Jan sei die Erfahrung ähnlich gewesen: "Ich habe mich irgendwie auf doof beworben, weil ich natürlich Reality-TV auch schon sehr gerne gucke und ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt, aber es war wirklich sehr intensiv." Der Feuerwehrmann habe nicht gedacht, dass "es so intensiv wird, aber es ist halt einfach eine kleine Traumwelt, [...] das ist schon verrückt."

Auch die vielen Kameras seien anfangs etwas befremdlich gewesen. Doch nach ein bis zwei Tagen hätte Devin sie vergessen, erzählt er im Gespräch mit Promiflash: "Ich konnte das relativ gut ausblenden und auch bei einem Einzeldate, wenn da irgendwie 20 Leute stehen. Ich habe die tatsächlich null beachtet und habe da meinen Fokus nur auf der schönen Dame gehabt." Auch Jan sei in den ersten Tagen sehr bedacht gewesen. "Aber irgendwann kommt der springende Punkt, dass man sagt, es ist egal, ich will so sein, wie ich bin und ich sage jetzt auch das, was ich will", erklärt er.

RTL Stella Stegmann und die Kandidaten Jan und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

