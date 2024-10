Bianca Censoris Halloween-Look ist ein Hauch von Nichts

Bianca Censori (29) und Kanye West (47) sorgten bei einer exklusiven Party in Tokio für Aufsehen. Das zeigen Bilder, die TMZ vorliegen. Am Mittwochabend erschienen die Designerin und der Rapper gemeinsam auf der Veranstaltung der Maison Margiela Gallery. Mit einem äußerst freizügigen Outfit zog Bianca alle Blicke auf sich und ließ die Gäste rätseln, ob es sich um ein Halloween-Kostüm oder um ihren charakteristischen Stil handelte.

Bianca trug schwarzen Spitzenstoff, der fast nichts der Fantasie überließ, kombiniert mit einem passenden Spitzenstring. Ihr Outfit wurde durch ein weißes Hemd ergänzt, das sie locker über ihre Arme gelegt hatte – möglicherweise als Schutz vor der kühlen Abendluft. Die gewagte Kleiderwahl rief gemischte Reaktionen hervor, doch eines war klar: Sie stahl allen anderen die Show. Kanye stand ihr dabei zur Seite und unterstützte sie auf dem Event.

Die australische Designerin Bianca, geboren am 5. Januar 1995, ist seit einiger Zeit an der Seite von Kanye zu sehen. Sie hat sich in der Modewelt einen Namen gemacht und arbeitet eng mit dem Rapper zusammen. Ihre Beziehung sorgte bereits mehrfach für Schlagzeilen, vor allem aufgrund ihrer gemeinsamen öffentlichen Auftritte sowie Biancas ausgefallenem Modestil. Zusammen erkunden sie nicht nur die Modewelt, sondern genießen auch internationale Events wie das in Tokio.

Anzeige Anzeige

Instagram / angelinacensori Collage: Bianca Censori im August 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige