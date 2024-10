Bill Kaulitz setzte bei Kochaktion seine Küche in Brand

Kochen zählt nicht zu Bill Kaulitz' (35) Lieblingsbeschäftigungen. In der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erinnert sich der Sänger nun an einen besonders heiklen Abend in seiner Küche. Während er Nudeln kochte, war er für einen Moment unaufmerksam. "Ich drehe mich wieder um, trinke meinen Wein weiter und gucke LOL und auf einmal sehe ich im Fenster, was gegenüber war, lichterlohes Brennen hinter mir", berichtet er seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35). Das Problem sei ein Stück Küchenrolle gewesen, das er mit einem heißen Löffel in Brand gesetzt habe. Zum Glück konnte er das Feuer löschen.

Der Ehemann von Heidi Klum (51) ist von Bills Geschichte beunruhigt. "Maus, du brauchst immer einen Feuerlöscher in der Nähe!", legt er seinem Bruder ans Herz. Schon vor dem kleinen Feuer lief Bills Kochaktion nicht wie geplant. Der Tokio-Hotel-Frontmann berichtet im Podcast: "Die Soße war natürlich schon wieder lange vor meinen Nudeln fertig, das Timing hatte ich mal wieder nicht im Griff." Nächstes Mal wolle er doch lieber wieder Essen bestellen.

Bill teilt gerne lustige Geschichten mit seinen Fans und plaudert dabei auch manchmal schlüpfrige Details aus. Zu Gast bei bigFM verriet er, dass er schon einmal Sex auf der Gästetoilette von Regisseur Roland Emmerich (68) gehabt habe. "Es war spät am Abend und der Typ hatte die ganze Zeit an mir rumgebaggert – ich dachte immer noch, ich finde jemand Besseres, hab' ich nicht. Und dann hab' ich am Ende des Abends nur rübergeguckt und meinte: 'Ich muss auf Toilette, willst du mit?'", offenbarte der 35-Jährige.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Roland Emmerich, Regisseur

