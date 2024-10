"Missgünstig": Jill Lange schießt heftig gegen Yeliz Koc

Jill Lange (24) musste "Love Island VIP" als Erste verlassen, da sie nicht genug Interesse an den Single-Männern zeigte. Doch sie war offenbar nicht die Einzige, die von den männlichen Kandidaten nicht überzeugt war: "Was ich nicht verstehen kann, ist Yeliz (30), die sich abschlecken lässt, aber im Interview sagt, dass sie kein Interesse an den Männern hat", ärgert sich Jill im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Das ist eine viel größere Red Flag, aber das deutet ja auch jeder anders."

Eine Freundschaft scheint es zwischen Yeliz und Jill somit nicht zu geben. Im Gespräch mit Promiflash holt die 24-Jährige sogar noch weiter gegen die alleinerziehende Mama aus: "Yeliz ist einfach kein Girls-Girl. Sie ist sehr missgünstig und sieht in Dating-Situationen sehr viel Konkurrenz." Generell habe es bei "Love Island VIP" Konkurrenzkämpfe gegeben: "Das habe ich vor allem bei der Ausstrahlung gemerkt, vor Ort eher weniger."

"Zum Beispiel mit Chiara (26): Sie wusste, dass ich – wenn überhaupt – nur Interesse an Danilo (27) habe und hat dann trotzdem versucht, ihn mir auszuspannen", erinnert sich Jill im Interview mit Promiflash weiter und fügt hinzu: "Sie hat sich dann für ihn entschieden und wusste, dass ich mit den Konsequenzen leben muss." Die anderen Mädels, außer Yeliz und Chiara, seien dafür aber nett zu Jill gewesen.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

