Shaun White wollte sich eigentlich früher mit Nina verloben

Aller guten Dinge sind drei – Shaun White (38) versuchte bereits zweimal, seiner jetzt Verlobten Nina Dobrev (35) einen Antrag zu machen. Doch beide Pläne scheiterten – mal aus lustigen oder auch dramatischen Gründen. Gegenüber Vogue verrät der Profi-Snowboarder nach Bekanntgabe der Verlobung, den ersten Antragsversuch im gemeinsamen Sommerurlaub eingeplant zu haben. Tragischerweise hatte Nina im Mai davor einen Motorradunfall und brach sich das Knie. Zum Glück lief die monatelange Rehabilitation der Vampire Diaries-Schauspielerin mit mehr Erfolg ab als sein Antrag. Versuch Nummer zwei sollte dann ebenfalls auf einer Reise stattfinden.

Shaun plante, den fünfkarätigen Lorraine-Schwartz-Ring bei einem Trip nach Südafrika an Ninas Finger zu stecken. Doch die Freunde des Paares kamen ihm in die Quere. Sie fragten immer wieder nach, ob "der Antrag denn jetzt stattfinden würde". Der Überraschungseffekt einer romantischen Verlobung in Kapstadt wurde dadurch für den Olympiateilnehmer genommen. Auch sein dritter und letztlich einzig erfolgreicher Versuch stand auf der Kippe. Hätte er nicht durch seinen Publizisten eine gefälschte Einladung zu einem Vogue-Dinner mit Anna Wintour (74) an Nina geschickt, wäre diese wegen Unwohlseins einfach zu Hause geblieben. Doch die Einladung rettete ihn: Er konnte seiner Freundin endlich in Ruhe die Frage aller Fragen im Golden-Swan-Restaurant in New York City stellen.

Die beiden sind schon seit dem Lockdown 2020 offiziell ein Paar. Dort machten sie die Beziehung nach mehreren Wochen gemeinsamer Quarantäne öffentlich. Danach teilten sie viele süße Pärchenmomente auf Instagram, unter anderem wie Nina ihrem Verlobten die Haare schnitt oder beide gemeinsam mit Shauns Familie Thanksgiving feierten. Zu ihrem Geburtstag im Januar machte der 38-Jährige ihr mehrfach ein Liebesgeständnis, und auch Nina gestand ihre Liebe unter ihrem Valentinstags-Post. "Mit dir ist das Leben eine Achterbahn, es geht von ernst zu Babysprache... Danke, dass du mich immer zum Lächeln bringst. Fröhlichen Valentinstag", schrieb Nina im Februar 2023.

Anzeige Anzeige

Aissaoui Nacer / BACKGRID Nina Dobrev und Shaun White im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White, Instagram Post, Februar 2023

Anzeige Anzeige