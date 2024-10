Taylor Swift dankt Sabrina Carpenter für Support-Auftritt

Taylor Swift (34) überraschte ihre Fans in New Orleans im Rahmen ihrer "The Eras Tour" mit einem besonderen Gastauftritt: Die Sängerin Sabrina Carpenter (25) stand am vergangenen Samstag plötzlich mit ihr auf der Bühne. Gemeinsam performten die beiden während des akustischen Sets eine Reihe von Songs, darunter eine Mashup-Version von Sabrinas Hit "Espresso" und Taylors "Is It Over Now?". Auf Instagram dankt Tay ihrer Freundin für den Überraschungsbesuch und lobt sie in den höchsten Tönen. "Eines der Dinge, die mir von diesem Wochenende in Erinnerung bleiben werden, war der Auftritt der Pop-Prinzessin unserer Träume, Sabrina Carpenter", schwärmte die 14-fache Grammy-Gewinnerin. Sie hob hervor, dass Sabrina trotz ihres eigenen vollen Tourplans ihren freien Tag genutzt habe, um den Fans dieses besondere Erlebnis zu ermöglichen: "Sie ist so authentisch wie es nur geht, und ich bin so dankbar, dass sie das für uns getan hat."

Auch die 25-Jährige ist total happy über ihren Auftritt bei Taylors "The Eras Tour" und meldet sich selbst mit ein paar Worten im Netz. "Die einzige Bühne, die ich an einem freien Tag sehen möchte", schreibt sie und fügt hinzu: "Danke für die Überstunden, danke, dass du eine Sängerin bist, und danke, dass du mich eingeladen hast. Taylor Swift, ich liebe dich!" Die gemeinsame Performance der Musikerinnen schien bei den Fans gut anzukommen: Die Besucher im Caesars Superdome waren begeistert von der unerwarteten Zusammenarbeit der beiden Popstars und dankten ihnen mit tosendem Applaus und Jubel.

Die beiden Künstlerinnen scheinen sich während Sabrinas Zeit als Eröffnungsact für Taylors US-Konzerte der "The Eras Tour" gut angefreundet zu haben. Die Ex-Disney-Bekanntheit begleitete die "Anti-Hero"-Interpretin von August 2023 bis März 2024 und beide nutzten die gemeinsame Zeit, um auch privat miteinander anzubandeln. Gemeinsame Restaurantbesuche und gesellige Abende zeugen von ihrer Freundschaft. Für Taylor stehen jetzt nur noch zwei Stopps in Kanada – in Toronto und Vancouver – an, dann ist ihre Rekordtournee nach insgesamt 149 Konzerten vorbei.

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

