Außerirdisch: Leni Klum ist in Alienkostüm kaum zu erkennen

Heidi Klums (51) berühmte Halloweenparty fand zum 23. Mal statt. In diesem Jahr verkleidete sich das Model als E.T. Auch ihre Tochter Leni Klum (20) warf sich für die große Sause in Schale – und war auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Als Alien verkleidet trug sie eine silberne Corsage, eine Hose in derselben Farbe und Overknee-Stiefel. Für ihren außerirdischen Look bekam Leni neue Augen und Ohren verpasst. Auf ihrem Kopf machten zwei Antennen das Kostüm perfekt.

Das ist bereits Lenis dritter Auftritt auf Heidis Gruselfeiern. Im Jahr 2022 zeigte sie sich als Catwoman und glänzte in einem schwarzen Latexoverall, gleichfarbigen Overknees und einer Ledermaske mit Katzenohren. Im vergangenen Jahr verkleidete sich Leni als Emily Erdbeer mit grün-weiß-gestreiften Strümpfen und in hellrosafarbener Unterwäsche mit kleinen Erdbeermotiven. Eine pinkfarbene Perücke rundete den Look der 20-Jährigen ab.

Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) schlüpfte Heidi in das E.T.-Kostüm. Der Look scheint ihren Fans besonders zu gefallen. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentiert ein Nutzer: "Ich liebe dieses Kostüm! Eines ihrer besten." Besonders das aufwändige Styling scheint bei ihren Supportern gut anzukommen: "Legendäre Kostüme und krasse Maskenbildner."

Getty Images Leni Klum bei Heidis Halloweenparty 2024

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi und Leni Klum bei der Halloweenparty 2024

