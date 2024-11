Katja und Twenty4tim verkleiden sich als riesige Oberweite

Seit Wochen präsentieren Katja Krasavice (28) und Twenty4tim (24) ihren Fans auf Instagram aufwendige Halloweenkostüme. Für einen Look ließen sich das Erotikmodel und der Influencer von Maskenbildnerinnen alt schminken, an einem anderen Tag zeigte sich der Ex-Dschungelcamp-Bewohner als gefährlicher Wolf. Doch am Gruseltag selbst überrascht das Duo mit einem erstaunlich simplen Kostüm: Katja und Tim gehen als überdimensionale Brüste! Die beiden teilen sich einen riesigen, dunkelblauen Spitzen-BH und symbolisieren mit ihren nudefarbenen Oberteilen die dazugehörige Oberweite – sogar knallpinke Brustwarzen blitzen hervor. "Happy Tittoween von euren Busenfreundinnen", schreiben sie zu dem Beitrag.

"Gibt einfach nichts Besseres als Melonen", schwärmt die OnlyFans-Creatorin zudem in der Kommentarspalte. Bei den Fans trifft die originelle Kostümidee von Katja und Tim auf gespaltene Meinungen. "Eigentlich eine gute Idee, aber die Umsetzung hat noch Potenzial nach oben offen", findet ein Nutzer. Ein anderer winkt genervt ab: "Die Idee kann ja nur von Katja sein..."

Auch wenn das Kostüm offensichtlich ein Scherz war, hat das Thema Brust in Tims Leben zuletzt tatsächlich eine große Rolle gespielt. Erst vor rund einer Woche legte sich der Social-Media-Star unters Messer – er litt nämlich unter einer vergrößerten Brustdrüse. "Wenn die vergrößert ist, dann hat man optisch das Gefühl, dass die Brust eben sehr weiblich ausschaut", erklärte er seinen Leidensdruck im Interview mit RTL.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice und Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in New York, Oktober 2024

