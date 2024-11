"Love Island VIP"-Yasin bittet Aurelia um Entschuldigung

Die Kandidaten der diesjährigen "Love Island VIP"-Staffel Yasin Mohamed (33) und Aurelia Lamprecht verbindet eine unschöne Vorgeschichte. Im vergangenen Jahr bandelten die Realitystars miteinander an. Doch nach wenigen Wochen erwischte Aurelia den TV-Casanova in flagranti mit einer anderen Dame. In der aktuellen Folge treffen sie nun wieder aufeinander – und Yasin zeigt sich reumütig. "Ich würde gern diese Bühne nutzen, um mich zu entschuldigen. [...] Aurelia, was ich dir vor einem Jahr angetan habe, tut mir unfassbar leid [...] und das soll wirklich jeder wissen", betont er während der Paarungszeremonie.

Mit seiner Entschuldigung rührt Yasin die Love Island-Bekanntheit zu Tränen. Doch damit nicht genug. Der Frauenheld bittet Aurelia zudem, ihm in Sachen Liebe noch eine zweite Chance zu geben. "Jeder Mensch da draußen weiß, dass du ein unfassbar großes Herz hast, und dafür will ich einmal danke sagen und gleichzeitig will ich dich hier auch als mein Couple an meiner Seite haben", gibt der 33-Jährige zu verstehen. Aurelia nimmt das Angebot an. "Es war eine heftige Zeit, die uns für immer verbinden wird. Auch, dass wir beide hier sind, ist einfach krass", gesteht die Influencerin sichtlich berührt.

Yasin scheint sein Verhalten gegenüber Aurelia zu bereuen. Generell überdenkt der Realitystar auf der Insel der Liebe seine Vergangenheit kritisch. "Ich habe darauf geschissen, was Frauengefühle angeht. Es ist schon hart, das so zu sagen, aber ich habe wirklich Menschen gefühlstechnisch ausgenutzt", gesteht sich der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat ein. Er sei wie ein Energiesauger gewesen, der insbesondere gutmütige Frauen ausgenutzt hat. Er erinnert sich: "Ich war mit mir selber im Unreinen, hatte ganz starke Ego-Probleme und habe immer die Bestätigung von außen gesucht." Er habe bei Frauen seinen "Akku aufgeladen", sie dann sitzen gelassen und "ein Schlachtfeld" hinterlassen.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

