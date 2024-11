Nach Trennungsgerüchten: Zoë Kravitz macht Party in New York

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) haben Berichten zufolge überraschend ihre Verlobung gelöst und ihre Beziehung beendet. Das hält die Schauspielerin aber nicht davon ab, Halloween zu feiern! Am Donnerstagabend wurde die Tochter von Lenny Kravitz (60) beim Feiern gesehen. Gemeinsam mit Freundinnen besuchte sie eine Party in New York – auf einem Foto, das Page Six vorliegt, lächelt sie verschmitzt mit einem Drink in der Hand. Anlässlich des Gruselfestes trug Zoë ein Oberteil mit Skelettmotiv.

Ein Insider berichtet dem Magazin außerdem, dass Zoë während der Partynacht ziemlich ausgelassen wirkte: "Sie war gut gelaunt und schien wirklich glücklich zu sein." Die "Blink Twice"-Bekanntheit habe "die ganze Nacht getanzt und Cocktails getrunken". Währenddessen war Zoë eigentlich den ganzen Abend über bei ihren Freundinnen.

Nach drei gemeinsamen Jahren sollen sich Channing und Zoë entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. "Die Trennung ist einvernehmlich. Sie erkannten, dass sie sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden", verriet eine Quelle gegenüber People. Während Channing viel Zeit in Los Angeles verbringt, um für seine elfjährige Tochter Everly da zu sein, zieht es Zoë derzeit nach New York City.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

Getty Images Channing Tatum and Zoë Kravitz, 2024

