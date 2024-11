Nicht im E.T.-Kostüm: So feierte Heidi Klum auf ihrer Party

Heidi Klum (51) wird nicht umsonst die Queen von Halloween genannt. Jedes Jahr veranstaltet das Model eine pompöse Gruselparty, bei der besonders ihre ausgefallenen Kostüme im Vordergrund stehen. In diesem Jahr erschien Heidi, angelehnt an den Kultfilm "E.T", als Alien verkleidet zu ihrem Event. Doch wie Bilder zeigen, schmiss sie sich während ihrer Party in ein zweites, abgespecktes Outfit. Die Germany's Next Topmodel-Jurorin wechselte in eine etwas praktischere Version des E.T.-Kostüms – sie behielt lediglich die Gesichtsmaske bei, während sie den Rest des Kostüms ablegte.

Statt des Alien-Looks trug Heidi Netzstrümpfe, die sie mit langen schwarzen Stiefeln kombinierte. Abgerundet wurde ihr gemütlicheres Outfit von einem grauen oversized T-Shirt. In diesem Look posierte Heidi fleißig mit ihren Gästen für die Kameras. Auf einem Schnappschuss steht die Modelmama gut gelaunt neben Kelsea Ballerini (31) und Chase Stokes (32), die als Sandy und Danny aus "Grease" verkleidet waren.

Jedes Jahr warten die Fans gespannt auf Heidis neues Halloween-Kostüm. Doch wie kam ihr diesjähriger E.T.-Look an? Unter den Promiflash-Lesern herrscht jedenfalls Begeisterung. Aus einer Umfrage [Stand: 1. November 2024, 12:20 Uhr] geht hervor, dass von 575 Teilnehmern ganze 495 User, also rund 86 Prozent, große Fans von Heidis Look sind. Die Mehrheit findet: Heidi hat sich mal wieder selbst übertroffen. Nur 80 Stimmen, also knapp 13 Prozent, finden eher keinen Gefallen an dem Halloween-Kostüm der 51-Jährigen.

Getty Images Heidi Klum, Kelsea Ballerini und Chase Stokes im Oktober 2024

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2024

