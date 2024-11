Passend zu Halloween: Demi Moore teilt gruselige Dreh-Fotos

Ist das wirklich Demi Moore (61), die sich da unter dieser Maske versteckt? Passend zu Halloween postet die Schauspielerin auf Instagram ein paar Throwback-Bilder zum Dreh ihres Filmes "The Substance" – und die haben es ziemlich in sich: Auf den Fotos trägt sie einen Gummianzug, der mit Hautlappen, Adern und rissigen Stellen versehen ist. Die darauf angebrachten Brüste hängen stark herunter. Ihr Gesicht wurde ebenfalls unter einer Maske aus faltiger Haut versteckt. "Ich habe diese Goldstücke von 'The Substance' aufgehoben, und heute fühlt sich wie ein angemessener Tag an, um sie zu teilen. Fröhliches Halloween wünscht Elisabeth Sparkle", witzelt die US-Amerikanerin unter ihren Pics.

In "The Substance" geht es um Elisabeth Sparkle, gespielt von Demi, eine Moderatorin einer Aerobic-Show, die an ihrem 50. Geburtstag gefeuert wird. Daraufhin fängt sie an eine illegale Droge zu nehmen, die eine jüngere Version von ihr selbst erschafft. Ihr jüngeres Ich namens Sue (Margaret Qualley) wird schnell in Los Angeles berühmt – doch Elisabeths richtiger Körper altert gleichzeitig immer schneller und sie wird zunehmend reizbarer. Demis neue Fotos zeigen ihren Charakter in einer der Endstadien.

Der Horrorfilm soll den Druck von Frauen im Showgeschäft darstellen, perfekt sein zu müssen und nicht altern zu dürfen. Wie Demi im Interview mit The Guardian erklärt, sei der Dreh nicht einfach gewesen: "Es war ein sehr harter Film, sehr roh, sehr verletzlich." Sie habe nicht den Druck gehabt, gut auszusehen – das habe ihr aber sehr gutgetan: "Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht auf die glamouröseste Art und Weise gefilmt werden würde [...]. Eher das Gegenteil war der Fall. Aber das hatte etwas Befreiendes." Für ihre Rolle in dem Horrorstreifen wird Demi von vielen Fans schon für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin vorgeschlagen. Bleibt abzuwarten, ob sie eine Nominierung ergattern kann.

Instagram / demimoore Demi Moore beim "The Substance"-Dreh

Getty Images Demi Moore bei einer Filmpremiere im Juni 2024

