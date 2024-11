Verfolgt Herzogin Meghan mit Kauf vom Portugal-Haus Plan?

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben ein luxuriöses Anwesen in Alentejo, Portugal, erworben. Damit soll die ehemalige Schauspielerin angeblich einen bestimmten Plan verfolgen. "Sie ist sehr besorgt, dass die königliche Familie Harry manipulieren könnte, damit er sich ohne sie wieder eingliedert, also muss sie proaktiv sein, um sicherzustellen, dass sie nicht isoliert oder an den Rand gedrängt wird", berichtet nun ein Insider gegenüber Closer. Meghan soll sich angeblich darum sorgen, dass ihr Mann ihr entgleiten könnte. Mit dem Anwesen wolle sie das wohl ändern.

Laut aktuellen Berichten hätten Meghan und Harry das Anwesen nach ihrem Besuch in der Region im September des vergangenen Jahres erworben, als sie nach den Invictus Games in Düsseldorf einen Abstecher nach Portugal machten. Mit einem eigenen Zuhause in Europa könne die ehemalige Suits-Darstellerin leichter mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) reisen, ohne sich gefangen zu fühlen. Außerdem würde es Harry viel mehr die Möglichkeit bieten, seine Familie in Großbritannien zu besuchen – ohne Meghan, die sich in seiner Heimat nicht wohlfühlen soll. "Der Kauf in Portugal ist ein kluger Schachzug von Meghan", findet der Insider deswegen.

Meghan und Harry legten 2020 ihre royalen Pflichten nieder. Danach kehrte die 42-Jährige nur zweimal nach Großbritannien zurück: zum Thronjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) im Juni 2022 und zu deren Beerdigung im September desselben Jahres. Harry hingegen war in diesem Jahr bereits mehrfach in seiner Heimat. Zuletzt besuchte er allein die WellChild Awards in London. Jedoch sah er seinen krebskranken Vater König Charles III. (75) und seinen Bruder Prinz William (42) währenddessen nicht. Dabei soll sich der britische Regent nichts lieber wünschen, als dass seine ganze Familie sich gut miteinander verstünde. "Er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit seiner Frau, seinen Söhnen und Enkelkindern Erinnerungen zu schaffen. Das ist das, was er am meisten schätzen wird – vor allem, wenn sein runder Geburtstag näher rückt", erklärte ein Informant vor wenigen Tagen gegenüber Irish Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Anzeige Anzeige