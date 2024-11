Halloween-Schreck: Camila Cabello stürzt im sexy Hasenkostüm

Camila Cabello (27) sorgte am Donnerstagabend für Aufsehen, als sie die Halloweenparty von Kendall Jenner (28) im berühmten Chateau Marmont in Los Angeles verließ. Die "Havana"-Sängerin, die in einem verführerischen Hasenkostüm gekleidet war, stolperte über den Schuh einer Freundin – und fiel auf Hände und Knie. Doch anstatt sich aus der Fassung bringen zu lassen, nahm Camila den Vorfall mit Humor und lachte herzlich, wie in ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt. Ihre Freundinnen halfen ihr wieder auf die Beine, bevor sie leicht schwankend in ihr wartendes Auto stieg.

Schon vor ihrem kleinen Ausrutscher hatte Camila alle Blicke auf sich gezogen. Sie trug ein figurbetontes weißes Trikot, kombiniert mit schwarzen Strumpfhosen, und vervollständigte ihren Look mit kniehohen weißen Stiefeln und flauschigen Hasenohren. Eine lange blonde Perücke rundete das verführerische Kostüm ab. Selbstbewusst posierte sie für die Kameras und zeigte ihre Kurven, bevor sie sich zu den anderen prominenten Gästen der Party gesellte. Camila schien die ausgelassene Stimmung der Veranstaltung sichtlich zu genießen.

Abseits des Partytrubels steht Camila derzeit aufgrund der jüngsten Aussagen ihres Ex-Freundes Shawn Mendes (26) im Fokus. Der 26-jährige Sänger äußerte sich bei einem Konzert seiner "For Friends and Family"-Tour im Red Rocks Amphitheater in Colorado zu Spekulationen über seine Sexualität und betonte die Komplexität dieses Themas. Trotz ihrer Trennung verbindet Camila und Shawn nach wie vor eine enge Freundschaft. Shawn bezeichnete sie liebevoll als seine "engste beste Freundin" und gestand gegenüber der New York Times, dass Camila immer noch die erste Person sei, die er anruft, wenn etwas passiert. Ihre Beziehung, die von 2019 bis 2021 dauerte, wurde oft von der Öffentlichkeit unter die Lupe genommen, doch die beiden Künstler haben immer wieder bewiesen, dass sie sich gegenseitig unterstützen.

Getty Images Camila Cabello, 2023

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

