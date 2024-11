Katy Perry schmeißt Orient-Express-Sause zum 40. Geburtstag

Superstar Katy Perry (40) reiste für ihren 40. Geburtstag zurück in die Vergangenheit – mit einer Orient-Express-Party fuhren sie und ihre Freunde durch Europa, um gemeinsam den besonderen Tag zu feiern. Mit bekannten Gästen wie ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) ließ die Sängerin die Korken knallen. Passend zum Thema spielten sie und ihre Gäste Mystery-Spiele, natürlich in zeitgemäßen Kostümen, um der gebuchten Zuglocation gerecht zu werden. Die Luxuszuglinie reiste über 80 Jahre lang die angesehensten Städte Europas an, besondere Bekanntheit erlangte sie durch den Kriminalroman "Mord im Orient-Express".

Katys Freund Johnny Wujek teilte auf Instagram Beiträge, die einen genaueren Blick hinter die Kulissen der Party gaben. In einem schicken Anzug mit Weste und Kettendetails lehnte sich der Stylist aus dem dunkelblau-goldenen Luxuszug. "Wir haben unsere Liebe für die einzigartige Katy Perry zum Ausdruck gebracht, um ihre 40-jährige Reise um die Sonne zu feiern. Wenn jemand weiß, wie man eine Party schmeißt, dann ist es KP. Was für ein Trip", schrieb er begeistert in den Kommentaren. Tagsüber verlief der Trip ruhiger mit Kartenspielen, Kaffee und Kuchen. Die richtige Party fand dann im Dunkeln statt, ein Video zeigte die Gäste beim Tanzen vor einem DJ-Pult, das mitten im Zug aufgebaut wurde.

In den vergangenen Jahren hatte Katy ihre Geburtstage weniger auffällig gefeiert. Mal ging die Vierfachmutter zu einem romantischen Abendessen mit Orlando oder entschied sich sogar, an ihrem Geburtstag wählen zu gehen. Egal wie ausgelassen ihr Geburtstag zelebriert wurde, zeigte sich die Sängerin immer sehr dankbar. Gegenüber Entertainment Tonight gab die American Idol Jurorin am Set zu ihrem Geburtstag vergangenes Jahr folgendes Statement ab: "Ich habe alles, ich bin so gesegnet. Ich weiß, was ich mir wünsche, ich wünsche mir Frieden."

Anzeige Anzeige

Instagram / jwujek Johnny Wujek im Kostüm auf der Geburtstagsparty von Katy Perry, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jwujek Johnny Wujek, Instagram Beitrag von Katy Perrys 40.Geburtstag, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige