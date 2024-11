Priyanka Chopra und Nick Jonas feiern Diwali in London

Priyanka Chopra (42) und Nick Jonas (32) zeigten sich kürzlich elegant und traditionell gekleidet bei einer Diwali-Feier in Mayfair, London. Die Schauspielerin beeindruckte mit einem glitzernden roten Sari, während ihr Ehemann Nick, Sänger und ehemaliger Disney-Star, ein traditionelles weißes Shalwar Kameez trug. Der glamouröse Anlass fand im renommierten Gymkhana-Restaurant statt, um das hinduistische Lichterfest gebührend zu feiern. Priyanka lebt ihre indischen Wurzeln bei solchen Festen besonders aus und nutzt die Gelegenheit, traditionelle Mode zu präsentieren.

Die schillernde Abendgarderobe der "Citadel"-Darstellerin war nicht nur ein modischer Höhepunkt, sondern spiegelte auch ihre Verbundenheit zu ihrem kulturellen Erbe wider. Priyanka befindet sich derzeit in London, um die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der erfolgreichen Amazon Prime-Serie "Citadel" fortzusetzen. Kürzlich hatte sie bereits eindrucksvolle Szenen mit ihrem Co-Star Stanley Tucci (63) im belebten Treiben der Londoner Straßen gefilmt. Die spannende Serie, die in Zusammenarbeit mit den renommierten Filmemachern Russo Brothers entstand, hat bereits großes Echo in der Fernsehwelt hervorgerufen und wurde für eine zweite Staffel bestätigt.

Abseits des Filmsets genießt Priyanka ihr Familienleben mit ihrem Ehemann und ihrer zweijährigen Tochter Malti. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 gilt das Paar als eines der glamourösesten in der Unterhaltungsbranche. Nick, der seine Karriere als Teenager mit den Jonas Brothers begann, ist neben seinen musikalischen Erfolgen auch als Schauspieler und Unternehmer tätig. Beide legen großen Wert darauf, ihre kulturellen Festivitäten gemeinsam zu zelebrieren, was sie regelmäßig mit ihren Fans auf sozialen Medien teilen. Priyankas Hingabe zu Familie und Karriere zeigt, dass sie die Balance zwischen Tradition und Moderne auf wunderbare Weise meistert.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, August 2024

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas mit Baby am Strand

