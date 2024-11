Wird Julian Claßens neue Flamme Palina direkt Influencerin?

Julian Claßen (31) meldet sich mit süßen Nachrichten bei seinen Fans: Der Ex von Bianca Heinicke (31) ist wieder frisch verliebt! Seine neue Freundin stellt er mit einem süßen Pärchenbild vor. Seine Liebste ist jedoch weniger schüchtern und nutzt die Gunst der Stunde – mit einem Video stellt sie sich in ihrer Instagram-Story vor. "Ich wollte mich mal persönlich bei euch melden", strahlt die Brünette in die Kamera und erzählt locker drauflos: "Ich bin Palina, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bayern. Wir lernen uns auf jeden Fall noch kennen!"

Julian selbst folgen Millionen von Fans im Netz – und diese haben großes Interesse an der neuen Frau in seinem Leben. Innerhalb weniger Stunden klettert die Zahl derer, die ihr auf der sozialen Plattform folgen, um über 30.000 in die Höhe. Das bemerkt wohl auch Palina. "Ich wollte mich [...] als Allererstes bedanken für die unfassbar netten Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich würde am liebsten jedem antworten – geht leider nicht", meint Julians Auserwählte.

Julian lässt offen, ob Palina in Zukunft häufiger auf seinen Accounts in den sozialen Medien auftauchen wird. So mancher Fan des Internetstars scheint schon jetzt skeptisch, was die Absichten der 25-Jährigen angeht. "Puh, hoffe, sie nutzt ihn nicht nur aus… Trotzdem viel Glück", kommentiert ein Nutzer auf Instagram, ein anderer schreibt: "Germany's next Influencerin." Auch Julians Ex-Freundin Tanja Makarić (27), von der er sich im März trennte, musste sich ähnliche Vorwürfe gefallen lassen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seiner neuen Freundin, 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

