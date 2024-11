"Asoziale Verhalten": Can Kaplan schießt gegen Fame Fighting

Am 9. November treten 18 Stars und Sternchen des deutschen Reality-TVs in den Fame Fighting-Boxring. Bereits im vergangenen Jahr stellten sich einige Realitystars dieser Herausforderung – so auch Can Kaplan! Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde der Ex von Walentina Doronina (24) nun gefragt, weshalb er dieses Jahr nicht auch antritt und nutzt die Gelegenheit gleich, um gegen das beliebte Promi-Boxen zu schießen. "In meinen Augen: schlechte Organisation, falsche Budgetplanung. Wer sich den Hauptkampf anschaut, weiß, dass hier einige Fehlentscheidungen getroffen wurden", meint Can und fügt hinzu: "Ich bin aber froh, dass ich nicht dabei bin. Das asoziale Verhalten von einigen wäre wieder sehr nervraubend gewesen."

Sollte Can sich doch noch umentscheiden und erneut in den Fame-Fighting-Ring steigen, wüsste der einstige Sommerhaus-Kandidat schon ganz genau, gegen wen er kämpfen wollen würde. "Ich hätte gerne gegen Diogo (30) gekämpft. Aber ich denke, er wird den nächsten Kampf verlieren – daher mal sehen", verrät der Unternehmer. Diogo wird gegen Bobby Chamberz antreten. Der Kampf der beiden Männer wird auch der Hauptkampf an diesem Abend sein, wie die offizielle Event-Seite bereits bekanntgab.

Im vergangenen Jahr stand Can mit Gigi Birofio (25) im Boxring. Zwischen den beiden Männern staute sich während der gemeinsamen Dreharbeiten zum Sommerhaus der Stars im Jahr 2023 jede Menge Wut an. Der Streit zwischen den Alphamännchen eskalierte sogar so sehr, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Diese konnten Can und Gigi dann im Boxkampf sogar mit Erlaubnis ausführen. Den Sieg brachte Walentinas Verflossener mit nach Hause. "Es ist alles so eingetreten, wie ich es erwartet habe. Harte Arbeit zahlt sich aus […] Es war ein fairer Sieg", berichtete er anschließend gegenüber Bild.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im September 2022

