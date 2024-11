Ein Facebook-Video brachte Jenna Ortegas Karriere ins Rollen

Jenna Ortega (22) hat enthüllt, dass ein Facebook-Video, das ihre Mutter im Jahr 2010 gepostet hat, ihre Karriere ins Rollen brachte. In der Dokumentationsreihe "My Generation" von NBC News Studios teilte die junge Schauspielerin mit, dass sie im Alter von sieben Jahren einen dramatischen Monolog aufgeführt hat, den ihre Mutter aufnahm und online stellte. Dieses Video fand schließlich seinen Weg zu einem Casting-Agenten – und war der Beginn ihrer Erfolgsgeschichte.

Jenna erklärte in der Dokumentation: "Meine Mutter hat dieses Video aufgenommen und auf Facebook für ihre Freunde gepostet. Irgendwie gelangte es schließlich zu einem Casting-Agenten, und der Rest ist Geschichte. Wie bei vielen aus der Generation Z kann man sagen, dass meine Karriere auch online gestartet ist." Die Dokumentation beleuchtet, wie die Generation Z online aufwächst und wie ein viraler Moment zu einer strahlenden Karriere führen kann. So äußert sich Arleta Fowler, Agentin bei der Creative Artists Agency, in dem Format: "Früher gab es Gatekeeper, die entschieden haben, wer der nächste Superstar wird. Was bei der Generation Z wirklich spannend ist, ist, dass sie selbst die Macht haben."

Nachdem alles verändernden Video startete Jenna als Kinderstar bei Disney durch und ergatterte später Rollen in "Jane the Virgin", "Stuck in the Middle" und "Wednesday". Augenblicklich ist sie in Beetlejuice Beetlejuice zu sehen. Trotz ihres jungen Erfolgs vergisst Jenna aber nie, woher sie kommt und wie wichtig ihr ihre Familie ist. Sie wuchs mit ihren Eltern Natalie und Edward sowie mit ihren fünf Geschwistern Isaac, Mariah, Mia, Aliyah und Markus im Coachella Valley auf. In einem Interview mit People sagte sie einmal: "Meine Familie hält mich auf dem Boden der Tatsachen" und fügte bodenständig hinzu: "Ich komme vom Set nach Hause und sie vergessen nicht, mir zu sagen, dass in der Spüle noch Geschirr auf mich wartet."

Getty Images Jenna Ortega im Januar 2024

Getty Images Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Winona Ryder und Monica Bellucci im August 2024

