Fame Fighting: So liebevoll unterstützt Paulina Ljubas Tommy

Am 9. November lässt Tommy Pedroni (29) bei Fame Fighting die Fäuste fliegen. Der Realitystar wird gegen Jona Steinig in den Ring steigen. Seiner Freundin, die Reality-TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (27), stärkt ihm dabei den Rücken. "Ich versuche ihn so weit zu unterstützen, wie es nur geht. Ich möchte ihm alles so einfach wie möglich machen, damit er sich voll auf den Kampf konzentrieren kann", betont die Influencerin im Gespräch mit RTL.

Zwischen Tommy und seinem Gegner Jonathan Steinig (29) scheint es eine Menge Klärungsbedarf zu geben. "Jona Steinig, alles, was du gesagt hast, Beleidigungen mir und Paulina gegenüber, wirst du am 9. November bereuen", äußerte der Franzose vor einigen Wochen im Netz. Die beiden kennen sich aus ihrer Teilnahme am TV-Format Germany Shore.

Wie glücklich Paulina und Tommy miteinander sind, macht die 27-Jährige immer wieder klar. Erst im August schwärmte sie im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram von ihrem Freund: "Ich bin so dankbar, endlich den Mann gefunden zu haben, der genauso ist und mit dem ich genauso sein kann, wie ich es mir immer gewünscht habe." Bereits zuvor war Paulina in diversen Beziehungen mit bekannten TV-Gesichtern: Reality-TV-Stars Henrik Stoltenberg (28) und Yasin Mohammed gehören unter anderem zu ihren Verflossenen.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, 2024

