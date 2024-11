Pietro Lombardi opferte sehr viel Familienzeit für DSDS

Zumindest für DSDS soll Pietro Lombardi (32) immer alles gegeben haben. Das verriet seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) während einer Fragerunde auf Instagram, wo sie erzählte, dass die Show für den Musiker einen großen Teil seines Lebens ausmacht. Für DSDS soll Pietro auch viel Familienzeit geopfert haben. "Es gab so viele Momente, in denen wir als Familie etwas geplant hatten, und dann kam plötzlich ein Anruf, ob er kurzfristig einspringen oder etwas abdrehen könnte, weil er gebraucht wurde", beschrieb Laura, was sie in der Beziehung mit dem Juror erlebte. Dieser soll sich dem Projekt vollends gewidmet haben: "Das hat er immer gemacht, nicht, weil er es als Arbeit gesehen hat, sondern weil er DSDS als Partner geschätzt hat und immer da war."

Obwohl die Gesangsshow ihren Verlobten viel einnimmt, hofft Laura, dass Pietro noch weiterhin als Juror dort tätig sein darf. Nachdem ein Streit zwischen den beiden eskaliert war, kam es zu einem Polizeieinsatz, und Laura und ihr Baby wurden vorsorglich im Krankenhaus durchgecheckt. Mittlerweile hat sich das Paar wieder vertragen, doch Pietros Fans sorgen sich, dass sein Verhalten gegenüber seiner Verlobten Grund genug sein könnte, ihn aus der Sendung zu kicken. Neuigkeiten dazu gibt es laut Laura aber anscheinend nicht: "Ob Pietro bei DSDS raus ist? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts, und soweit ich weiß, Pietro auch nicht."

Das Paar begrüßte im Dezember 2022 ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Leano (1), und erst im August dieses Jahres brachte Laura den kleinen Amelio zur Welt. Für Laura stehen Unternehmungen mit ihren Liebsten an erster Stelle. Bei einem Ausflug im Oktober teilte die zweifache Mama ein Bild auf ihrem Social-Media-Profil, das den "Bella Donna"-Interpreten mit Leano an einem See zeigt. Dazu schrieb sie: "Familienzeit. Das Einzige, was zählt." Das scheint auch einer der Gründe zu sein, warum sie an der Beziehung zu Pietro festhält. "Ich versuche, für meine Familie eine starke Frau zu sein, und Stärke bedeutet für mich, nicht sofort aufzugeben, sondern aufzustehen und zu kämpfen", erklärte sie in ihrer Story.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija

