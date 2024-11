So reagierte Sam Dylan auf die Anfrage für das Promi-Büßen

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von Das große Promi-Büßen. In diesem Jahr muss sich unter anderem auch Sam Dylan (33) seinen Vergehen stellen und dafür geradestehen. Im Promiflash-Interview verrät der Realitystar, was er über die Anfrage dachte: "Ich habe einen Anruf bekommen von der Produktion und die haben gesagt, Sam, wir wollen dich fürs Promi-Büßen haben und da habe ich gedacht, wofür soll ich denn büßen? Ich sorge doch in jedem Format für Unterhaltung."

Sam ist komplett ahnungslos in die TV-Show gegangen: "Man hat mir auch nicht gesagt, wofür ich büßen soll." Der 33-Jährige verrät im Gespräch mit Promiflash außerdem, dass er sich seine Teilnahme teuer bezahlen ließ: "Ich habe gesagt, wenn ihr mir jetzt das und das bezahlt, nur dann mache ich mit." Eine konkrete Summe nennt er allerdings nicht.

Außerdem berichtet Sam, dass das beliebte TV-Format in diesem Jahr in einem neuen Look strahlt. "Es ist eine ganz neue Art vom Promi-Büßen. Ich habe das Promi-Büßen vorher immer als sehr dunkel, sehr hart wahrgenommen", berichtet Sam und fügt hinzu: "Und dieses Mal ist es ein bisschen ... man muss büßen, aber für den Zuschauer macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß zuzuschauen."

