Würde Sam Dylan etwa bei Fame Fighting in den Ring steigen?

In wenigen Tagen duellieren sich wieder zahlreiche Realitystars bei Fame Fighting im Ring. Anlässlich des Boxevents, das zum zweiten Mal stattfindet, hat Promiflash bei Sam Dylan (33) nachgefragt, ob er sich auch der Herausforderung stellen würde: "Ich habe schon mal beim Promi-Boxen mitgemacht und eigentlich ist meine Boxkarriere auch beendet. Natürlich gibt es 'Fame Fighting', aber da sehe ich mich gar nicht."

Im Gespräch mit Promiflash nennt Sam auch die Gründe, die die Teilnahme des Realitystars ausschließen. "Erst mal zahlen die ganz, ganz schlecht", erklärt der 33-Jährige und fügt hinzu: "Beim 'Promi-Boxen' war es so, man hat alles bezahlt bekommen. Den Trainer haben sie bezahlt, alles wurde gestellt und [bei Fame Fighting] muss man sogar den Trainer selbst bezahlen." Für Sam steht fest: "Für zehn bis 15.000 Euro steige ich nicht in den Ring."

Sam ist nicht der einzige, der sich gegen das Boxevent ausspricht. Can Kaplan meldete sich vor wenigen Tagen kritisch via Instagram zu der Veranstaltung zu Wort: "In meinen Augen: schlechte Organisation, falsche Budgetplanung. Wer sich den Hauptkampf anschaut, weiß, dass hier einige Fehlentscheidungen getroffen wurden." Der Ex von Walentina Doronina (24) sei froh, in diesem Jahr nicht anzutreten: "Das asoziale Verhalten von einigen wäre wieder sehr nervraubend gewesen."

Anzeige Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige