Sind Iris Klein und Yvonne Woelke bald gemeinsam in Show?

Ob das gut gehen wird? Laut Informationen von Bild werden die Erzfeindinnen Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (44) schon bald im TV aufeinandertreffen: Beide sollen Kandidatinnen der neuen Staffel von Promis unter Palmen sein. Neben den zwei verfeindeten Reality-TV-Bekanntheiten sollen auch Lisha Savage, Janina Youssefian (41), Cosimo Citiolo (42) und Kim Virginia um Sieg in der beliebten Show kämpfen. Janina war jahrelang beste Freundin von Yvonne – mittlerweile sind sich aber auch diese beiden spinnefeind.

Das beliebte Format soll ab Frühjahr 2025 auf Sat.1 zu sehen sein. Derzeit laufen die Dreharbeiten im sonnigen Thailand. 2021 wurde die beliebte Show nach dem Tod von Willi Herren (✝45) und homophoben Äußerungen von Prinz Marcus von Anhalt (57) abgesetzt. "Auf vielfachen Wunsch" bringt der Sender das Format nun im nächsten Jahr zurück.

Das Drama um Iris und Yvonne startete während des Dschungelcamps 2023. Yvonne und Iris' Noch-Ehemann Peter Klein (57) waren beide als Begleitpersonen in Down Under und sollen sich dort sehr nahe gekommen sein. Die Ehe von Peter und der Mama von Daniela Katzenberger (38) zerbrach an den Affären-Gerüchten. Seither zoffen sich die beiden Damen immer wieder öffentlich im Netz.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

AEDT Peter Klein und Yvonne Woelke beim Rosé Sunset Festival, August 2024

