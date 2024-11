Vor neuem Partner: Gisele Bündchen wollte noch Kind mit Tom

Gisele Bündchens (44) neue Schwangerschaft sollte für ihren Ex Tom Brady (47) eigentlich keine Überraschung sein, denn angeblich wollte sie noch in der Beziehung zu dem Footballer ein drittes Baby. "Gisele und Tom waren offen dafür, während ihrer Ehe ein weiteres Kind zu bekommen", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Nach der Trennung von Tom im Jahr 2022 bekommt das Supermodel nun zusammen mit ihrem neuen Freund, dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35), ihr heiß ersehntes Kind. Die Brasilianerin sei darüber überglücklich: "Gisele fühlt sich gesegnet, ein weiteres Baby zu bekommen, und sie genießt jeden Moment dieser Schwangerschaft."

Die 44-Jährige soll laut dem Insider schon immer eine große Rasselbande gewollt haben: "Sie kommt selbst aus einer großen Familie und wünscht sich das auch für ihre eigenen Kinder." Gisele hat fünf Schwestern, die ihr sehr nahestehen sollen, weshalb sie sich freue, ihren Kindern dasselbe bieten zu können. Das ehemalige Victoria's Secret-Model und der Super Bowl-Champion haben die gemeinsamen Kinder Benjamin (14) und Vivian (11) und erziehen zusammen mit Toms Ex-Freundin Bridget Moynahan (53) Sohn Jack (17). Mit dem neuen Baby wären sie dann zu viert.

Dass Gisele ihren früheren Plan nun verwirklicht, soll Tom trotzdem schockiert haben. Wie das Newsoutlet bereits berichtete, hat der NFL-Star erst vor Kurzem von der Schwangerschaft seiner einstigen Partnerin erfahren, da sie die Baby-News erst einmal geheim hielt. Mittlerweile hat sich der 47-Jährige angeblich an die Nachricht gewöhnt und freut sich für Gisele. "Letztendlich konzentriert sich Tom nur auf seine Kinder und seine Karriere. Was Gisele mit ihrem eigenen Leben anstellt, geht ihn wirklich nichts an", stellte der Insider fest.

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige