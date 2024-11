XL-Summe: So hoch ist Horst Lichters "Bares für Rares"-Gage

Horst Lichter (62), der beliebte Moderator der Sendung Bares für Rares, soll laut eines Berichts jährlich eine beeindruckende Summe verdienen! Laut geleakten Unterlagen zu den Gagen der ZDF-Topverdiener, die Welt am Sonntag vorliegen, landet der deutsche Koch hinter Markus Lanz (55) auf dem zweiten Platz. Insgesamt soll Horst für seine Arbeit bei dem Sender sage und schreibe 1,7 Millionen Euro im Jahr einstreichen. Seit dem Start der Trödelshow im Jahr 2013 steht der 62-Jährige täglich vor der Kamera und begeistert mit seinem rheinischen Humor und dem markanten Schnauzbart ein Millionenpublikum.

"Bares für Rares" läuft schon seit über zehn Jahren im TV: Die erste Folge wurde 2013 ausgestrahlt. Insgesamt wurden über 2.000 Episoden der beliebten Trödel-Show aufgenommen. Das Format gewann im Laufe der Jahre zudem mehrere Preise – beispielsweise die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis. Neben Horst sind auch zahlreiche Antiquitätenhändler und Experten ein fester Bestandteil der Sendung. So feilschen die Trödel-Liebhaber Fabian Kahl, Susanne Steiger und Co. immer wieder miteinander um die Wette.

Vor seiner Zeit bei "Bares für Rares" war Horst als TV-Koch in Sendungen wie "Lafer! Lichter! Lecker" an der Seite von Johann Lafer (67) zu sehen, wo er mit seinen Kochkünsten und seiner humorvollen Art glänzte. Seine Karriere begann jedoch schon früher, als er in jungen Jahren sein erstes eigenes Restaurant eröffnete. Abseits des Rampenlichts ist Horst für seine Bodenständigkeit und sein Faible für Oldtimer und nostalgische Gegenstände bekannt.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige