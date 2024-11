"Das große Promi-Büßen"-Deal lässt bei Bea Tränen kullern

In der dritten Staffel von Das große Promi-Büßen werden den Campern über ein Servicetelefon Deals vorgeschlagen. Thorsten Legat (56) wird ein verlockendes Angebot eröffnet, nachdem die Promis die "Kofferentpacken"-Challenge versemmelt haben: Ein Promi bekommt seinen kompletten Koffer, zwei andere müssen dafür aber ihre persönlichen Gegenstände abgeben. Die Teilnehmer einigen sich, den Deal auszuschlagen – bis Bea Fiedler (67) anfängt, heftig zu weinen, denn sie braucht unbedingt ihren Gebisskleber aus ihrem Gepäck.

In ihrer Verzweiflung kommt ihr kein Geringerer als Thorsten zur Hilfe. Er fängt an, eine Rede vor versammelter Mannschaft zu halten. In dieser redet Nico Legats (26) Vater seinen Mitstreitern ins Gewissen: "Wir haben alle ein Schicksal in unserem Leben und das müssen wir bewerkstelligen, wenn einer von uns geht. Wir sind alle hier auf diesem s*heiß Planeten und uns gehts gut [...]. Wir sind jung, die Bea ist 67 und möchte gerne ihren Koffer." Zwar will der Sportfan seine eigenen Habseligkeiten nicht für die Schauspielerin aufgeben, dafür fruchten seine Worte aber bei Anita Latifi (28) und Elsa Latifaj. Die Mädels geben Bea zuliebe freiwillig ihre Sachen ab.

So viel Liebe und Harmonie herrscht aber nicht immer zwischen den Promis: Direkt beim Einzug krachte es zwischen Elsa und Sam Dylan (33), die sich zuvor schon während ihrer Teilnahme am Reality-TV-Format Forsthaus Rampensau nicht wirklich riechen konnten. Grund dafür waren die Beschwerden der früheren Germany's Next Topmodel-Kandidatin über die Gegebenheiten im Camp. "Oh Elsa, du bist schon wieder nur am Meckern!", schoss es aus Sam heraus, woraufhin die 19-Jährige ungezügelt zurück wetterte.

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

privat Sam Dylan, Reality-TV-Star

