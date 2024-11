Jüngster bei DSDS: Finalist Tom Mc Conner sieht das gelassen

Tom Mc Conner ist einer der Finalisten der diesjährigen DSDS-Staffel. Unter den vier Männern ist der 23-Jährige der jüngste der verbliebenen Kandidaten. Im Interview mit Promiflash plaudert der Sänger aus, ob er darin einen Nach- oder Vorteil sieht. "Ich glaube, das hat schon zwei Seiten. Unter anderem ist man natürlich der Jüngste und der Unerfahrenste von allen. Andererseits ist man auch vielleicht derjenige, der noch am meisten vor sich haben könnte", behauptet er und fügt zuversichtlich hinzu: "Die jungen Jahre, das ist unbeschreiblich wertvoll, das kann einem eventuell in die Karten spielen. Eventuell spreche ich da auch ein jüngeres Publikum an, was natürlich auch super ist in dieser Branche."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs merkt Tom an, dass er gespannt ist, was seine Zukunft nach DSDS für ihn bereithält – auch was seine Fanbase betrifft. "Also es ist ja so, dass ich auf Kreta eher den ruhigen Fuchs markiert habe, das heißt, ich war nicht so im Vordergrund", meint der Finalist und erklärt: "Wenn ich nach Duisburg und in die Heimat komme, dann sieht es vielleicht auch schon wieder anders aus."

Neben Tom kämpfen mit Nissim Mizrahi, Christian Jährig und Philip Matas drei weitere Männer um den Titel. Die Halbfinalistinnen Anne Heinz, Donika Hoxah und Tamara Perez konnten sich nicht gegen ihre Kollegen durchsetzen und verpassten den Einzug in die letzte Show des Casting-Formats knapp. Dies machte vor allem Jurorin Beatrice Egli (36) etwas traurig, wie sie gegenüber RTL betonte: "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht."

Instagram / tommcconner Tom Mc Conner, DSDS-Bekanntheit

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten Tom Mc Conner, Christian Jährig, Nissim Mizrahi und Philip Matas

