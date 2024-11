Die Sängerin Chappell Roan möchte keinen Grammy gewinnen

Chappell Roan (26) hat einen ungewöhnlichen Wunsch: Sie möchte nach der Grammy-Nacht lieber mit leeren Händen dastehen. Die Sängerin ist mit sechs Nominierungen eine der erfolgreichsten Künstlerinnen bei der Preisverleihung im nächsten Jahr und könnte unter anderem in den Kategorien "Beste neue Künstlerin", "Song des Jahres" und "Album des Jahres" ausgezeichnet werden. In einem Interview mit The Face überraschte die Songwriterin nun ihre Fans mit einem ganz bestimmten Satz: "Ich hoffe irgendwie, dass ich nicht gewinne."

Die 26-Jährige, die mit gebürtigem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, begründete ihre Aussage damit, dass sie dann mit dem Thema in Ruhe gelassen werde. "Seht ihr, Leute, wir haben es versucht und nicht gewonnen, tschüss! Ich muss das nicht noch einmal machen", erklärte Chappell ihren Wunsch gegenüber dem Magazin. Außerdem verkündete die "Good Luck, Babe!"-Sängerin, dass sie am liebsten jetzt ihre Karriere beenden und sich im nächsten Jahr eine Auszeit nehmen wolle.

Zuletzt äußerte sich die US-Amerikanerin über ihre Frustration darüber, dass sie erst seit Kurzem von der breiten Öffentlichkeit ernst genommen wird. Sie wurde erstmals im Jahr 2017 von Atlantic Records unter Vertrag genommen und zog nach Los Angeles. Da ihre Musik aus Sicht des Labels nicht genügend Einnahmen erzielte, trennte es sich von Chappell, die daraufhin in ihren Heimatstaat Missouri zurückging, wo sie Gelegenheitsjobs annahm. 2022 wurde die "Casual"-Interpretin schließlich bei Sony unter Vertrag genommen und veröffentlichte ein Jahr später ihr Hit-Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Für die Menschen, die sie jetzt erst als Künstlerin ernst nehmen, hatte sie eine ganz besondere Nachricht. "Weißt du was? Ich habe diesen Scheiß schon immer gemacht und du kommst erst jetzt dazu", empörte sie sich gegenüber Rolling Stone.

Getty Images Chappell Roan performt bei den MTV Music Awards 2024 in New York

Getty Images Chappell Roan besuchte die Grammys 2023 Afterparty.

