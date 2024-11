Mit dieser Frisur sieht Bella Hadid aus wie die junge Cher

Heiß, heißer, Bella Hadid (28)! Auf einem Video der Visagistin Nadia Tayeh auf Instagram präsentiert sich das Model in einem ganz neuen Look: Auf einer Veranstaltung in Dubai tritt sie in einem bodenlangen goldenen Abendkleid mit Glitzer und Schleppe auf – ihren Kleopatra-Look rundet sie mit einer neuen Pony-Frisur perfekt ab. Mit ihrem Haar-Style und dem dunklen Augen-Make-up erinnert sie aber nicht nur an die ägyptische Königin, sondern auch stark an die ikonische Sängerin Cher (78) in den 1960er-Jahren.

Bei dem neuen Look der 28-Jährigen scheinen sich alle einig zu sein: Ihre Fans lieben nicht nur ihr Outfit, sondern auch die Frisur. "Oh mein Gott, so atemberaubend", "Sie sieht aus wie eine Göttin", "Legende" und "schönste Frau der Welt" sind nur ein paar von unzähligen Kommentaren. Dazu fluten Flammen- und begeisterte Herz-Augen-Emojis den Beitrag. Ein Fan teilt jedoch nicht die Meinung, dass Bella Ähnlichkeit mit der Pop-Diva hat. "Sie sieht nicht aus wie Cher – sie ist noch viel schöner", schwärmt der Nutzer.

Bei diesem Anblick scheint es jedenfalls sehr schade, dass Bella sich aus dem Modelbusiness zurückgezogen hat. Die meiste Zeit verbringt sie aktuell in ihrem Haus in Texas, zusammen mit ihrem Freund Adan Banuelos. "Nach zehn Jahren als Model habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt", erklärte sie ihre Entscheidung im Gespräch mit Allure. Zur Freude vieler Bewunderer hat sich die Schwester von Gigi Hadid (29) aber noch nicht komplett vom Laufsteg verabschiedet und machte für die Victoria's Secret-Fashionshow vergangenen Monat eine Ausnahme.

Getty Images Cher im Jahr 1965

Getty Images Bella Hadid, Model

