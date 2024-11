Nach Trennung: Taylor Swift steht Freundin Zoë Kravitz bei

Die Schauspielerin Zoë Kravitz (35) hat es derzeit nicht leicht. Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass die Tochter von Lenny Kravitz (60) und ihr Verlobter Channing Tatum (44) sich getrennt haben. In dieser schwierigen Zeit findet die Batman-Bekanntheit in ihrer langjährigen Freundin Taylor Swift (34) offenbar eine Stütze. Wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, verbrachten die zwei Ladys am Freitag gemeinsam einen Abend in einem luxuriösen Restaurant in New York – und das ganze acht Stunden. Während die Popikone in einem farbenfrohen Kleid von Vivienne Westwood (✝81) erschien, wählte Zoë ein unauffälligeres Outfit, bestehend aus einem beigefarbenen Kleid und einem schwarzen oversized Mantel.

Neben Taylor und Zoë war an dem Abend auch noch der Comedian Jerrod Carmichael anwesend. Der 37-Jährige rundete das Trio mit seinem lässig-eleganten Auftritt ab. Wie Paparazzi-Fotos zeigen, verließ er in einem klassischen, grauen Anzug an der Seite von Taylor das Restaurant, dicht gefolgt von Zoë. Die "Shake It Off"-Interpretin und der Komiker gelten schon seit Längerem als enge Freunde. Vor wenigen Monaten schwärmte Jerrod zu Gast bei Jimmy Kimmel Live! von seiner innigen Beziehung zu dem Popstar. "Taylor ist meine beste Freundin. Ich bin vielleicht nicht ihr bester Freund, aber sie ist meine", scherzte er glücklich.

Auch Taylor und Zoë verbindet seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft. Während der Pandemie verbrachten sie viel Zeit gemeinsam in London und unterstützten sich in dieser schwierigen Phase gegenseitig. Im Interview mit der US-amerikanischen GQ erinnerte sich Zoë sehr positiv an ihre gemeinsame Zeit. "Sie war meine Stütze", betonte die Schauspielerin emotional und fügte noch hinzu: "Sie war für mich ein sehr wichtiger Teil davon, in London zu sein. Einfach eine Freundin zu haben, die ich sehen konnte und die mir hausgemachtes Essen an meinem Geburtstag kochen würde..."

