Das ist Sam Dylans Meinung zu Heiratsanträgen im Reality-TV

Sam Dylan (33) wirkte schon in vielen Realityshows mit. Aktuell kämpft er an der Seite von seinem Rafi Rachek (34) in Das Sommerhaus der Stars um den Titel. Während der Dreharbeiten hätte sich Sam über eine ganz bestimmte Frage von seinem Partner gefreut. "Ich warte ja immer auf einen Heiratsantrag", verrät der 33-Jährige im Promiflash-Interview. Erst kürzlich ging Mike Heiter (32) vor Leyla Lahouar (28) auf die Knie und machte ihr im Halbfinale der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel einen Antrag – das wiederum gefiel Sam aber nicht so, ähnlich wie vielen Zuschauern. Fans der Sendung hielten den TV-Antrag für geskriptet und alles andere als authentisch. Auf Sam wirkte der Antrag von Mike "unecht und gezwungen". Sam stelle sich seinen Heiratsantrag dann doch romantischer und privater vor.

Zurzeit steht eine Hochzeit aber nicht auf der Prioritätenliste des ehemaligen Prince Charming-Kandidaten. Wenn sein Partner ihm einen Heiratsantrag machen würde, dann würde Sam diesen natürlich annehmen. Der Social-Media-Star wolle sich überraschen lassen. Sam und Rafi sind seit 2019 in einer On-off-Beziehung. Aufgrund ihres unharmonischen Verhaltens im Sommerhaus kritisierten Zuschauer die Beziehung der TV-Stars und zweifelten daran, ob die beiden wirklich noch zusammen sind. Vor einigen Wochen postete Sam ein Foto der beiden auf Instagram und verneinte die Gerüchte um das Liebes-Aus: "Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: Wir sind und bleiben zusammen!"

Nicht nur die Ehe ist ein Wunsch der TV-Bekanntheit. Sams großer Lebenstraum betrifft auch das Thema Kinderplanung: Das liege aber noch weiter in der Zukunft, da er voll und ganz für das Kind da sein und diesem etwas bieten möchte. "Das ist ja eine Lebensaufgabe mit dem Kind", teilt Sam im Promiflash-Interview mit. Aktuell ist Nachwuchs also noch nicht in Aussicht – in den nächsten fünf Jahren würde der 33-Jährige aber gerne Vater werden. Im Moment liegt der Fokus des Reality-TV-Stars aber auf seiner Karriere. Sam eröffnete erst vor wenigen Wochen seinen eigenen Disney-Laden – und das Ganze war ein voller Erfolg. Außerdem wird man Sam demnächst auch in diversen Realityshows, wie The 50 und Das große Promi-Büßen, sehen.

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

