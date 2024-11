Für Schauspielkarriere: Pete Davidson hat kaum noch Tattoos

Fans von Saturday Night Live staunten nicht schlecht, als sie am vergangenen Wochenende ein Comeback von Pete Davidson (30) erlebten! Wie Just Jared berichtete, trat der Comedian während einem der Sketche in einem kurzärmeligen T-Shirt auf und präsentierte dabei Arme, die deutlich weniger Tattoos aufwiesen. Pete hatte bereits vor einigen Jahren angekündigt, dass er plane, seine Tätowierungen entfernen zu lassen, und auch die Gründe dafür erklärt.

In einem Interview mit Seth Meyers in der "Late Night Show" im Mai 2021 erläuterte Pete, warum er sich von seinem Körperschmuck trennen wolle. "Ich hätte nie gedacht, dass sie mich für Filme besetzen würden. Ich dachte, nach SNL ist Schluss", scherzte er im Gespräch über seine Rollen in "King of Staten Island" und "The Suicide Squad". Jedes Mal, wenn er in Filmen auftrete, müsse er nämlich stundenlang seine Tattoos abdecken lassen. "Es dauert etwa drei Stunden – man muss drei Stunden früher da sein, um alle Tattoos zu überdecken, weil Menschen in Filmen aus irgendeinem Grund nicht so viele haben", erklärte er.

Pete beschrieb außerdem den schmerzhaften Prozess der Tattoo-Entfernung. "Das Abbrennen ist schlimmer als das Stechen", meinte er und fügte hinzu: "Nicht nur, dass sie dir die Haut verbrennen, du trägst dabei auch diese großen Schutzbrillen, sodass du nichts sehen kannst und der Arzt mit dir im Raum ist." Er erzählte weiter, dass der Arzt vor jeder Laserbehandlung das Tattoo ankündigt, um sicherzugehen, ob er es behalten möchte oder nicht. "Ich sitze dann total benebelt vom Pro-Nox – was eigentlich ziemlich lustig ist, ich genieße es – und plötzlich höre ich: 'Behalten wir den Stewie Griffin, der einen Joint raucht?'", berichtete er lachend. "Dann muss ich da sitzen und sagen: 'Nein, Dr. G.' Es ist wirklich peinlich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Anzeige Anzeige