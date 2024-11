Nach Sex-Tipps: Jason Kelce selbst hat kleine Bettflaute

Jason Kelce (37), ehemaliger NFL-Star der Philadelphia Eagles, sorgt aktuell für Schmunzeln und ein wenig Spannung in seiner Ehe mit Kylie Kelce (32). Alles begann mit einer recht unverblümten Ratschlagrunde in seinem Podcast "New Heights" mit Bruder Travis Kelce (35). In einer Episode gab Jason einem Hörer, der Probleme mit der Intimität in seiner Ehe hatte, einige eher unorthodoxe Tipps. Er schlug unter anderem vor, dass der Hörer morgens seine Frau im Vorbeigehen am Po berühren sollte, um die Romantik im Alltag beizubehalten. Des Weiteren schlug er vor, der Fan solle sich eine enge Hose kaufen, da Frauen "einfach nur die Ware sehen wollen". Kylie, Jasons Ehefrau und Mutter der drei Kinder des Paares, reagierte prompt: "Ich würde sagen, er erlebt wohl bald eine Phase, in der ich nicht interessiert bin", verkündete sie in einem mittlerweile nicht mehr aufrufbaren TikTok-Video.

In der Videobeschreibung machte Kylie zudem klar, dass Jasons Ratschläge mit Vorsicht zu genießen seien. Jason nahm dies in einem weiteren Podcast-Auftritt ironisch hin: "Kylie meinte, dass ich schon jetzt in einer Trockenphase bin. Ich möchte keinen weiteren Ärger mit Ky bekommen", scherzte er.

Sein jüngerer Bruder Travis hatte, anders als Jason, einige empfindsamere Ratschläge auf Lager. "Vielleicht sollten wir einfach ein paar Kerzen besorgen, ein paar Rosenblätter, ein bisschen romantisch sein", schlug der Freund von Taylor Swift (34) vor. Auch einen Restaurantbesuch als Paar schlug Travis vor.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023

Getty Images Travis Kelce, 2023

