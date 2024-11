Schon gewusst? Tom Kaulitz ist Fan der britischen Royals

Spätestens seit der erfolgreichen Serie The Crown gibt es immer mehr Fans der britischen Monarchie und deren Mitglieder. Ein Promi, der die Begeisterung für König Charles (75), Prinz William (42) und Co. teilt, ist Tom Kaulitz (35). Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz-Hills: Senf aus Hollywood" mit seinem Zwillingsbruder Bill stellte der Musiker nicht erst einmal unter Beweis, dass er über das Leben in und um den Buckingham Palace bestens Bescheid weiß. "Die haben das tollste Porzellan der Welt. Und Schmuck, die Einrichtung, die Zigarren. Alles, was die da drin haben", schwärmte Tom.

Besonders wegen des kulinarischen Aspektes würde der Tokio Hotel-Star gerne mal hinter den Palastmauern Mäuschen spielen: "Was meinst du, wie toll es da drin schmeckt! Der Service muss top sein. Und der Tee." Dass ausgerechnet der rockige Tom ein so großer Royal-Fan ist, hätten wohl die wenigsten erwartet. Da stellt sich die Frage, wie er es wohl findet, dass seine Ehefrau Heidi Klum (51) ohne ihn zu einem Mittagessen mit Prinz William höchst persönlich eingeladen wurde? Anlässlich der Verleihung des Earthshot Prize reiste das Model nach Südafrika. Zwischen der Blondine und dem 42-Jährigen blieb es aber nicht nur bei höflichem Small Talk: Die beiden schienen absolut auf einer Wellenlänge zu sein und amüsierten sich prächtig.

Seit 2019 sind der Germany's Next Topmodel-Star und der Podcaster glücklich verheiratet und schweben auf Wolke sieben. Wie verliebt sie ineinander sind, zeigen sie regelmäßig auf Social Media. "Ich könnte mir keinen besseren wünschen", fand die 51-Jährige an ihrem Hochzeitstag liebevolle Worte für ihren Liebsten – da könnte wohl auch kein britischer Prinz dazwischen funken. Haben diese Bilder Tom trotzdem eifersüchtig gemacht? Vermutlich nicht – höchstens die Tatsache, dass er selber gerne mit dem Prinzen gespeist hätte, könnte ihm vielleicht ein bisschen gegen den Strich gegangen sein.

Getty Images Heidi Klum, Prinz William und Winnie Harlow im November 2024 in Kapstadt

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

