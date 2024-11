Jennifer Garner genießt Herbstspaziergang mit ihrer Familie

Jennifer Garner (52) ist begeistert vom Herbst in ihrer Heimatstadt. Am vergangenen Wochenende machte die Schauspielerin einen Spaziergang mit ihrer Schwester Melissa Wylie und ihrer Mutter Patricia Garner. Auf Instagram teilte sie einen süßen Schnappschuss mit ihren Liebsten. Auf dem ersten Bild sieht man die drei Frauen in gemütlicher, warmer Kleidung. Sie halten sich an den Händen und strahlen in die Kamera. Weitere Bilder des Posts zeigen die herbstliche Landschaft von Charleston in West Virginia, der Heimatstadt von Jennifer. "West Virginia — du weißt, wie Herbst geht", schwärmte Jennifer zu den Fotos vom vergangenen Sonntag.

Jennifers Fans sind ganz begeistert von den schönen Bildern. "Was für eine wunderbare Art, die Herrlichkeit der Jahreszeit zu feiern, zusammen mit seiner liebevollen Familie", erklärte ein User. Ein weiterer Fan kommentierte: "Es gibt keinen schöneren Ort als West Virginia im Herbst!" Auch die Schauspielerin Lena Olin schickte einen lieben Gruß an Jennifer. "Deine TV-Mutter liebt es!", schrieb sie unter das Bild. Lena spielte von 2001 bis 2006 die Mutter von Jennifers Figur in der Thriller-Serie "Alias".

Für Jennifer spielt die Familie eine wichtige Rolle. Sie hat drei Kinder namens Violet (18), Fin (15) und Samuel Affleck (12), die aus ihrer Ehe mit Ben Affleck (52) stammen. Die beiden Schauspieler waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Seit 2018 ist Jennifer mit John Miller zusammen. Vor wenigen Wochen wurde die 52-Jährige mit einem verdächtigen Ring gesichtet, der für Verlobungsgerüchte sorgte. Die "30 über Nacht"-Darstellerin soll mit ihrem Partner und ihrem Leben im Allgemeinen im Moment sehr glücklich sein. "Jennifer stellt endlich sich selbst in den Mittelpunkt und alle freuen sich für sie", verriet ein Insider InTouch vor einigen Wochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige