Prinzessin Kate zeigt sich mit Dianas Verlobungsring

Kate Middleton (42) hat kürzlich mit ihrem Erscheinen bei zwei wichtigen Gedenkveranstaltungen in Großbritannien für Aufsehen gesorgt. Nach einem Jahr, in dem sie wegen ihrer Krebsdiagnose nur selten öffentlich auftrat, kehrte Kate am vergangenen Wochenende mit ihrem ersten offiziellen Auftritt nach der Chemotherapie zu ihren königlichen Pflichten zurück. Besonders stach dabei ihr Verlobungsring hervor, den sie seit fast einem Jahr nicht mehr getragen hatte. Dieser ikonische Saphirring gehörte einst Prinzessin Diana (✝36) und war ein auffälliges Symbol, das Kates Auftritt zusätzlich emotional auflud.

Während der Festival-of-Remembrance-Veranstaltung in London trug Kate neben dem berühmten Ring auch Bahrain-Perlenohrhänger und eine passende Halskette, die ebenfalls ihrer Schwiegermutter gehörten. Auch am Remembrance Sunday, dem darauffolgenden Tag, ehrte Kate Diana erneut durch das Tragen derselben Schmuckstücke und wählte dabei einen schwarzen Retro-Mantel von Catherine Walker, einer Designerin, die Diana sehr am Herzen lag. Damit setzte sie ein stilvolles und respektvolles Zeichen, das die Verbundenheit innerhalb der königlichen Familie unterstrich.

Abseits der offiziellen Veranstaltungen ist bekannt, dass Kate eine besondere Beziehung zu Prinzessin Dianas Erbe hat. Der Verlobungsring, der zuvor Diana gehörte, wurde ihr von Prinz William (42) bei ihrer Verlobung im Jahr 2010 überreicht und hat seitdem eine besondere Bedeutung für die Prinzessin. Die Wahl, diesen Ring nach einer so langen Pause wieder zu tragen, könnte ein Zeichen ihrer seelischen Stärke und ihres Willens sein, die royale Tradition fortzusetzen. In Interviews hat Kate häufig über die Inspiration gesprochen, die Diana für sie darstellt, und darüber, wie wichtig es ist, ihre Werte und ihr Erbe weiterzuführen.

Getty Images Prinzessin Kate 2024 während des Festival of Remembrance in London

Chris Jackson; John Stillwell AFP / Getty Images Collage: Herzogin Kate und Prinzessin Diana

