Britney Spears zahlt letztes Mal Unterhalt für Jayden James

Britney Spears (42) steht kurz davor, am 15. November die letzte Zahlung für den Kindesunterhalt an ihren Ex-Mann Kevin Federline (46) zu leisten. Diese Zahlung betrifft ihren jüngsten Sohn Jayden James (18), der vor zwei Monaten 18 Jahre alt geworden ist. TMZ berichtet, dass Britney zuletzt Anfang November 10.000 US-Dollar (umgerechnet 9.272 Euro) gezahlt habe und die finale Zahlung in gleicher Höhe diesen Freitag erfolge. Diese Entwicklung folgt einem juristisch vereinbarten Stichtag, der mit dem Abschluss von Jaydens Schulzeit zusammenfällt.

Über die Jahre hinweg, seitdem sie sich von Kevin getrennt hat, war der Kindesunterhalt ein wiederkehrendes Thema zwischen Britney und ihrem Ex-Mann. Ursprünglich zahlte sie 20.000 Dollar (umgerechnet 18.544 Euro) monatlich für ihre beiden Söhne, eine Summe, die 2018 auf 40.000 Dollar (umgerechnet 37.088 Euro) angehoben wurde, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Kevin die meiste Zeit das Sorgerecht hatte. Erst als Sean Preston (19), Jaydens älterer Bruder, volljährig wurde, wurde die Summe erneut auf 20.000 Dollar (18.544 Euro) reduziert. Interessanterweise ist Jayden inzwischen von Hawaii nach Kalifornien zurückgekehrt und hat einige Male Kontakt zu seiner Mutter aufgenommen, was auf eine langsame Annäherung hinweist.

Britneys Beziehung zu ihren Söhnen war über Jahre hinweg kompliziert, geprägt von Distanz und Missverständnissen. Während ihrer schwierigen Zeiten unter Vormundschaft kämpfte Britney um mehr Freiraum, auch in ihrem Familienleben. Bekannt für ihre ikonische Karriere als Sängerin und ihr unermüdliches Streben nach Unabhängigkeit, ist Britney nun auf einem klaren Weg, mehr persönliche Momente mit ihrer Familie zu teilen. Trotz der Herausforderungen bleibt ihr Fokus auf dem Wohl ihrer Kinder und der Wiederherstellung eines harmonischen Familienlebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Anzeige Anzeige