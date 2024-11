Kevin Costner genießt das Leben nach "Yellowstone"-Serientod

Kevin Costner (69) wurde kürzlich in New York City in Begleitung von Rainy Castaneda, einer 30-jährigen Langstreckenläuferin und stellvertretenden Bezirksstaatsanwältin, gesichtet. Dabei schien der Hollywoodstar entspannt und bester Dinge zu sein. Trotz des überraschenden Ablebens seines Charakters John Dutton in der neuesten Folge der Erfolgsserie "Yellowstone" ließ sich der 69-Jährige seine Laune offenbar nicht verderben. Bei einem privaten Empfang, der von Verleger Jason Binn organisiert wurde, hob der Schauspieler dann mit seinen Freunden die Gläser im luxuriösen Ambiente New Yorks.

Die tragische Wendung in der Serie, in der sein Charakter in den ersten Minuten der neuen Staffel erschossen wurde, sorgte bei eingefleischten Fans für Entsetzen und Unmut. Zahlreiche Zuschauer drückten ihren Ärger in den sozialen Medien aus, während Kevin selbst zugegeben hat, dass er nichts von der Ausstrahlung der Episode gewusst hatte. In einem Gespräch mit dem "Michael Smerconish Program" auf SiriusXM erklärte er: "Ich habe nicht gemerkt, dass das gestern ausgestrahlt wurde. Ich habe es nicht gesehen." Er kommentierte auch den inszenierten Tod seines Charakters mit den Worten: "Ich habe gehört, dass es ein Suizid ist, aber das macht mich nicht gerade neugierig, es anzusehen. Sie sind kluge Leute. Was auch immer sie tun, sie werden es herausfinden."

Abseits des Bildschirms genießt der Oscar-Preisträger weiterhin das Leben. Nach seiner viel diskutierten Trennung von "Yellowstone" konzentriert er sich auf sein neuestes Western-Filmprojekt "Horizon". Privat lebt der Schauspieler seine Leidenschaft für das Filmemachen aus und plant eine vierteilige Filmreihe. Während seiner zahlreichen Auftritte in der Unterhaltungsindustrie hat der US-Amerikaner immer wieder seinen Charme und seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, privat jedoch schätzt er die einfachen Freuden des Lebens. Seine jüngste gesellige Zusammenkunft in New York unterstreicht, dass er trotz der Turbulenzen rund um seinen Ausstieg aus "Yellowstone" weiterhin das Beste aus seinen persönlichen und beruflichen Auftritten herausholt.

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

