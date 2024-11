Liam Paynes Villa nach seinem Tod wieder auf dem Markt

Liam Payne (✝31) hatte kurz vor seinem Tod mit seiner Freundin Kate Cassidy ein luxuriöses Anwesen in Wellington, Florida, bezogen. Nun ist die eindrucksvolle Villa wieder auf dem Mietmarkt zu finden. Die Miete der prächtigen Immobilie mit fünf Schlafzimmern und sechs Bädern beläuft sich laut TMZ auf umgerechnet knapp 9.225 Euro pro Monat. Der verstorbene Musiker und die Influencerin hatten den Mietvertrag erst gegen Ende des Sommers abgeschlossen. Nach Liams Tod scheint Kate allerdings zügig aus der Villa ausgezogen zu sein.

In den sozialen Medien präsentierte das Paar sein neues Heim mit humorvollen Videos und zeigte sich dabei von seiner besten Seite. Liam führte seine Follower durch die prunkvolle Villa und scherzte über die opulente Einrichtung. "Willkommen bei LJP Cribs", sagte er in einem TikTok-Video, das einem TV-Format nachempfunden ist. Die beiden genossen ihr Leben in Florida – doch nur einen Monat später stürzte Liam unter tragischen Umständen von einem Hotelbalkon in Buenos Aires in den Tod. Kate war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Florida zurückgekehrt, nachdem sie ursprünglich geplant hatte, länger in Südamerika zu bleiben.

Liams tragischer Tod wirft weiterhin viele Fragen auf. Nachdem bei der toxikologischen Untersuchung festgestellt wurde, dass der Brite bei seinem Tod verschiedene Drogen im Blut hatte, sind drei Personen festgenommen worden. Den Männern wird vorgeworfen, den 31-Jährigen mit Drogen versorgt zu haben und so für den Tod mitverantwortlich gewesen zu sein. Einer der Angeklagten – ein Kellner – äußerte sich im Interview mit Telefe Noticias zu den Anschuldigungen. Er habe Liam und seine Freundin bei einem Dinner in dem Restaurant kennengelernt, in dem er arbeitet. Danach habe er sich mehrmals mit dem Musikstar getroffen und mit ihm Drogen genommen. Er habe ihm aber keine Substanzen verkauft.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

Getty Images Liam Payne, Musiker

