Prinz William hofft auf mehr Reisen mit Frau Kate

Prinz William (42) hat kürzlich seine Pläne für 2025 geteilt. Als er in Südafrika unterwegs war, um den von ihm unterstützten Earthshot Prize zu promoten, sagte er dem Magazin People: "Hoffentlich wird Catherine im nächsten Jahr etwas mehr unternehmen können, sodass wir vielleicht einige Reisen planen können." Im Verlauf der letzten zwölf Monate mussten sowohl sein Vater als auch seine Frau mit einer Krebsdiagnose umgehen, weshalb William 2024 als das "wohl schwierigste Jahr meines Lebens" bezeichnete.

Prinzessin Kate (42), die sich während ihrer Krebsbehandlung einige Zeit aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, trat kürzlich an Williams Seite beim Festakt der Royal British Legion auf. Dort zeigte sie ihre Verbundenheit mit den britischen Veteranen und Hinterbliebenen, die jährlich Gelder beim Poppy Appeal sammeln. Erst im September hatte die 42-Jährige ein berührendes Video geteilt, in dem sie zusammen mit William und ihren Kindern den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündete. Mit ihrer schrittweisen Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben signalisiert Kate, dass sie gewillt ist, allmählich wieder in ihren königlichen Alltag zurückzukehren.

Hinter William und Kate liegt eine herausfordernde Zeit: Immer wieder geriet die Auseinandersetzung zwischen William und seinem Bruder Prinz Harry (40) in den Fokus der Öffentlichkeit. Zudem mussten sich die Royals im September 2022 von Queen Elizabeth (✝96) verabschieden. William und Kate, die seit 2011 verheiratet sind, stehen permanent unter Beobachtung. Dennoch legen sie großen Wert darauf, ihre drei Kinder – Thronfolger George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – so normal wie möglich aufwachsen zu lassen.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Getty Images Robert Irwin, Prinz William und Nomzamo Mbatha beim Earthshot Prize in Kapstadt im November 2024

